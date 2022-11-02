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إلى أين تذهب أطنان البلاستيك في البحار؟.. ببطون الحيتان

دبي - العربية.نت
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خلصت دراسة إلى نتائج غريبة حول مصير أطنان البلاستيك في البحار والمحيطات، مؤكدة أن الحيتان تبتلع ملايين من جزيئات البلاستيك يوميا.

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وقدرت الدراسة أن الحيتان الزرقاء تستهلك 10 ملايين جزيئة بلاستيكية في اليوم، مما يعني أكثر من مليار قطعة خلال موسم تغذية واحد يستمر بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، مشيرة إلى أن وزن البلاستيك المستهلك خلال الموسم يتراوح بين 230 كيلوغراما و4 أطنان.

تحذيرات

فيما حذر الباحثون من ارتفاع هذه النسب في المناطق شديدة التلوث، بحسب صحيفة "الغارديان".

ويعد هذا البحث، الذي تم تجميع بياناته من حيتان المياه الساحلية لولاية كاليفورنيا، الأول من نوعه في تقدير استهلاك البلاستيك الدقيق من الحيتان الزرقاء والزعنفة والحدباء التي تصنف ضمن الحيتان البالينية.

"محيطات أكثر تلوثا"

من جهتها، أوضحت الدكتورة شيريل كاهانا روثرت، من جامعة ولاية كاليفورنيا، أن كميات البلاستيك التي تتناولها هذه الحيتان ضخمة جدا ومفاجئة، مشيرة إلى أن هناك "محيطات أكثر تلوثا من ساحل كاليفورنيا، مثل البحر الشمالي والبحر المتوسط ومياه جنوب شرق آسيا".

فيما وجد العلماء في الدراسة التي نشرت على مجلة Nature Communications أن حيتان البالين تتغذى بشكل أساسي على أعماق تتراوح بين 50 و 250 مترًا، وهو أيضا المكان الذي توجد فيه معظم المواد البلاستيكية الدقيقة.

وتشير تقديرات البحث إلى أن الحيتان الحدباء، وهي أصغر حجما من الحوت الأزرق، تبتلع ما يصل إلى 4 ملايين جسيم من البلاستيك الصغير يوميا خلال تغذيها على الكريل، و200 ألف جسيم في تغذيها على أسماك أخرى مثل الأنشوجة.

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