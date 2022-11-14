علماء ينجحون بتحديد خلايا عصبية تساعد على شفاء المصابين بالشلل

نجح فريق من العلماء في تحديد الخلايا العصبية يمكن أن يتم تحفيزها كي تساعد المصابين بالشلل على المشي مرة أخرى حتى بعد إيقاف التحفيز الكهربائي، وفقا لما نشره موقع New Atlas نقلًا عن مجلة Nature العلمية.

الحبل الشوكي

يمكن أن تكون إصابات النخاع الشوكي منهكة، لأنها يمكن أن تعطل الإشارات من الدماغ إلى الأطراف السفلية وتسبب شللًا جزئيًا أو كليًا. لكن أظهر تطور حديث نتائج واعدة في مساعدة المرضى على استعادة بعض الحركة، من خلال التحفيز الكهربائي فوق الجافية، وهي الحيز الخارجي للعمود الفقري. يُزرع جهاز صغير بالقرب من الحبل الشوكي يستخدم نبضات كهربائية لتحفيز الخلايا العصبية التي تتحكم في حركات الساق.

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أظهرت التحسينات العديدة التي تم إجراؤها على التقنية خلال العقد الماضي، نتائج أفضل بثبات حيث ساعدت المرضى المصابين بالشلل التام سابقًا على تحريك أرجلهم والوقوف وحتى المشي باستخدام أدوات مساعدة مثل العكازات والإطارات.

مزيد من التحسن

وفي تجربة سريرية جديدة من مركز أبحاث يسمى NeuroRestore، استعاد تسعة مرضى القدرة على المشي، واستمرت تحسينات وظائفهم الحركية حتى بعد اكتمال عملية إعادة التأهيل. بشكل حاسم، لا يزال بإمكانهم المشي حتى بعد إيقاف تشغيل جهاز التحفيز الكهربائي، وهو مرحلة استعصت على التجارب والأبحاث السابقة.

تشير النتائج إلى حدوث مستوى معين من إعادة التنظيم في الألياف العصبية المستخدمة في المشي، لذلك قام الباحثون بالتحقيق في الآليات المحددة في الفئران والنماذج الجزيئية لمعرفة ما كيفية حدوث التحسن.

خريطة ثلاثية الأبعاد

أنشأ فريق الباحثين "خريطة" ثلاثية الأبعاد للحبل الشوكي، وصولاً إلى الخلايا العصبية الفردية، وراقب الخلايا العصبية التي تم تنشيطها بواسطة التحفيز الكهربائي. قام الباحثون بعدئذ بتضييق الرقابة والملاحظة لتقتصر على عائلة معينة من الخلايا العصبية، التي تعبر عن جين يسمى Vsx2. من المثير للاهتمام أن هذه الخلايا العصبية ليست مهمة عادة للمشي من الناحية الصحية، ولكن يبدو أنها ضرورية لإعادة تنظيم الألياف العصبية لإصلاح الوظيفة الحركية بعد الإصابة.

علاجات أكثر فاعلية

لاختبار الفكرة الجديدة، استخدم الباحثون نسخة جديدة من الغرسات فوق الجافية التي تحفز الحبل الشوكي، بالإضافة إلى تعطيل الخلايا العصبية Vsx2على وجه التحديد. وتبين خلال الاختبارات، التي أجريت على الفئران، أن أولئك الذين أصيبوا في العمود الفقري توقفوا عن المشي على الفور، لكن الفئران السليمة كان لا يزال بإمكانها المشي بشكل جيد.

يقول الباحثون إن نتائج التجربة تثبت صحة فكرة أن الخلايا العصبية Vsx2 كهدف للتحفيز الكهربائي فوق الجافية تعد علاجًا للشلل، مما يقدم وعودًا جيدة بأنها يمكن في نهاية المطاف أن تقود إلى علاجات أكثر فاعلية لحركة ومشي المصابين بالشلل مرة أخرى.