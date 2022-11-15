باستخدام المكواة البخارية.. 9 أشياء يمكن تنظيفها

يمكن أن تكون لآلة كي الملابس بالبخار استخدامات متعددة علاوة على التعامل مع الملابس المجعدة، إذ يمكن استخدامها في التنظيف الجاف بشكل لا يصدق، بداية من إزالة بقع السجاد وصولاً إلى تلميع الأرضيات في غضون دقائق.

ويمكن توظيف مكواة البخار للقيام بتسعة أعمال منزلية أخرى بخلاف كي الملابس، بحسب ما نشره موقع Apartment Therapy كما يلي.

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1. إزالة الشحوم

يمكن استخدام المكواة للتخلص من كل الشحوم المتراكمة في الفرن، وذلك عند تركيز البخار المنبعث منها مباشرة على النقاط التي تتراكم فيها الشحوم والدهون.

إذ تبدأ المادة اللزجة في الذوبان ويمكن مسحها ببساطة باستخدام قطعة نظيفة من القماش.

2. القضاء على البكتيريا والجراثيم

كذلك تبين أن مكواة البخار، وهي صديقة للبيئة، يمكن توظيفها لتنظيف المطبخ والحمام بعمق.

ويُقال إنها تقتل 99.9٪ من البكتيريا والجراثيم، ويمكن استخدام البخار لتطهير الأسطح في المطبخ والحمام دون الحاجة لأي مواد كيميائية.

3. تجديد مظهر المفروشات

في الأثناء، ثبت أن استخدامها بدلًا من المنظفات الجافة أو الكيميائية يعد طريقة مضمونة لتجديد مواد التنجيد.

ويؤدي تنظيف الستائر والمفروشات وتنجيد الأثاث بالبخار إلى تعقيم المنسوجات وسيجعلها تبدو جديدة تماماً.

4. إزالة الجص المتسخ في المطبخ

كذلك يحل البخار المنبعث منها جميع مشاكل الجص المتسخة، على الرغم من صعوبة تنظيفها، إلا أن الأوساخ التي تتراكم بين بلاطات الحمام أو المطبخ يمكن تنظيفها بواسطة اندفاع البخار المستمر.

5. فك التجميد في البراد

وعند الحاجة إلى طريقة لتسريع إزالة الثلج المتجمد في فريزر البراد يمكن الاعتماد على قوة البخار المتصاعد من مكواة البخار مع توخي الحذر.

6. تنظيف ستائر وأبواب الاستحمام

إلى ذلك، لا يخفى على أحد أن الرطوبة في الحمام، ولا سيما الدش، تسبب الكثير من العفن المتراكم بشكل مزعج.

والخبر السار هو أنه يمكن إزالة الأوساخ من ستائر الدش وأبواب الاستحمام الزجاجية بسرعة بالبخار وتعقيمها بشكل فعال وآمن وصديق للبيئة.

7. إزالة بقع السجاد

في موازاة ذلك، يساعد استخدامها في تنظيف السجاد على التخلص من البقع دون الحاجة إلى أي منظفات متخصصة أو مواد كيمياوية يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على ألوان السجاد أو نسيجه.

8. تلميع المرايا والنوافذ

كما يمكن تلميع زجاج النوافذ والمرايا في المنزل بسهولة ودقة باستغلال البخار المتصاعد من مكواة البخار.

ويساعد البخار على إزالة البقع والأوساخ والغبار بطريقة فعالة.

9. تنظيف صالون السيارة

وأخيراً، يمكن أن يكون الحفاظ على نظافة مقاعد السيارة وبقائها خالية من البقع من المهام الصعبة والتي تتطلب جهداً كبيراً، خاصةً عند انسكاب مشروب ما في مكان يصعب الوصول إليه.

لكن لحسن الحظ، يمكن استخدام المكواة البخارية المحمولة باليد معالجة المشكلة بسهولة حيث يمكن توجيه البخار نحو المنطقة الصعبة أو البقع، التي تنتشر على المقاعد أو الأرضيات، ثم مسحها برفق وسوف تعود إلى سباق عهدها.