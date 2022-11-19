شاهد جسماً فضائياً يخترق الأرض.. سمع سكان هذا البلد دوي انفجاره

أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم السبت، اكتشاف جسم فضائي صغير اصطدم بالأرض في كندا. وهذا عند الساعة 8:26 بتوقيت غرينيتش وفي حدود الساعة 11:26 بتوقيت مكة.

مقطع فيديو للجسم الفضائي قبل حوالي نصف ساعة من دخوله للغلاف الجوي الأرضي. تصوير مرصد فلكي في ولاية "يوتا". ويظهر الجرم كخط سريع متحرك. pic.twitter.com/5uSwBvs3GW — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) November 19, 2022 مقطع فيديو من "أونتاريو" لحظة دخول الجرم السماوي للغلاف الجوي واحتراقه. تشير التوقعات الأولية إلى أن قطره حوالي متر واحد، ومن المرجح وصول بقايا منه إلى الأرض. pic.twitter.com/VnJsXakA2T — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) November 19, 2022

وأشار المركز إلى أن مرصدا فلكيا في ولاية "يوتا" الأميركية تمكن اليوم من رصد الجسم الفضائي قبل اصطدامه بالأرض ووصفه بالسريع.

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ونشر المركز مقطع فيديو قال إنه من "أونتاريو" لحظة دخول الجرم السماوي للغلاف الجوي واحتراقه. لافتا إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن قطره حوالي متر واحد، ومن المرجح وصول بقايا منه إلى الأرض.

وتمت مشاهدة دخول جسم فضائي للأرض واحتراقه في الغلاف الجوي، وذلك من مدينة "ويندسر" في ولاية "كونيتيكت" شرق الولايات المتحدة. وقال شهود عيان في مدينة "برانتفورد" في مقاطعة "أونتاريو" في كندا إنهم سمعوا صوت انفجار.

وجاء في تغريدة على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر : "عاجل: اكتشاف جسم فضائي صغير الليلة الماضية". "يسمى C8FF042 من المتوقع أن يصطدم بالأرض بعد قليل في الساعة 08:26:54 بتوقيت غرينتش". و"المكان المتوقع للاصطدام هو مدينة برانتفورد في مقاطعة أونتاريو في كندا".

وأردف المركز أن الجسم الفضائي في سلسلة تغريدات "على الأرجح لن يحدث أضرارا ملموسة"، دون تقديم أي معلومات إضافية. وتابع بتغريدة منفصلة: "مرصد فلكي في ولاية يوتا الأميركية يتمكن قبل قليل من رصد الجرم المتوقع اصطدامه بالأرض". و"يصفه بالسريع ولم يتمكن من إجراء القياسات الفلكية له لخفوته". من المتوقع "أن يشاهد الناس دخوله واحتراقه في الغلاف الجوي ما بين مدينة ديترويت في ميتشيغان ومدينة بافالو في نيويورك".