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FILE – In this July 28, 2014, file photo, two meteors, center and lower left, during the annual Perseid meteor shower streak across the sky above a forest on the outskirts of Madrid. The AP reported on Aug. 4, 2017, that the peak of the annual Perseid meteor shower on Aug. 11 and 12 won't come close to setting any records. The head of NASA's meteoroid environment office, Bill Cooke, tells AP that astronomers project a slightly higher than normal shower rate with 150 meteors per hour across the Northern Hemisphere, but the brightness of the moon will wash out the finer Perseids. (AP Photo/Andres Kudacki, File)
(تعبيرية)
الفضاء

"ملك الأمطار النيزكية".. ظاهرة فلكية تشهدها الأرض في ديسمبر

يرجح أن يبلغ عدد النيازك 150 نيزكاً في الساعة.. وستكون شهب الـ"جمنيد" بيضاء ومشرقة

العربية.نت
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ستشهد السماء فوق النصف الشمالي للكرة الأرضية في شهر ديسمبر المقبل زخات مطر نيزكي كثيفة جداً في ناظرة فلكية يطلق عليها "ملك الأمطار النيزكية".

وسيصل وابل نيازك الـ"جمنيد" والـ"أورسيد" ذروته ما بين 14 و22 ديسمبر، بحسب ما أكده المكتب الصحفي لـ"القبة السماوية" في موسكو.

وتعتبر الـ"جمنيد" واحدة من أقوى زخات الشهب السنوية. وتظهر في السماء من 4 إلى 17 ديسمبر كل عام. وقد أطلق على هذا المطر النيزكي لقب آخر، هو "ملك الأمطار النيزكية".

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ويتكون المطر النيزكي من جسيمات صغيرة رمى بها "كويكب 3200" إلى الفضاء، ما تسبب في مرور الكرة الأرضية بسحابة من النيازك.

وفي ليلة 13 - 14 ديسمبر، يتوقع علماء الفلك ذروة نشاط زخات الشهب. وتقع منطقة انبعاث النيازك بالقرب من كوكبة الجوزاء.

ووفقاً لتوقعات محطة النيازك الدولية، يرجح أن يبلغ عدد النيازك 150 نيزكاً في الساعة. وستكون شهب الـ"جمنيد" بيضاء ومشرقة.

ويمكن أن تسقط بكثرة، لكن ظروف رصد الـ"جمنيد" عام 2022 غير مواتية لأن القمر يقترب من الربع الأخير لمنازله، ما يعرقل رصد الشهب.

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