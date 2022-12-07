ظاهرة فلكية مثيرة.. المريخ سيختفي تماما غدا!

يرتقت سكان المعمورة في الساعات الأولى من صباح يوم غد الخميس، ظاهرة فلكية مميزة، ألا وهي اختفاء كوكب المريخ تماما خلف القمر، وهو حدث يعرف باسم "الاحتجاب".

وسيقترب القمر من المريخ، طوال مساء اليوم الأربعاء، وفي حوالي الساعة 4.58 صباحا بتوقيت غرينتش يوم الخميس، سيختفي المريخ خلف نصف الكرة الغربي للقمر، وبعد مرور حوالي ساعة سوف يظهر "الكوكب الأحمر" من خلف الطرف الشرقي للقمر، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

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وفي يوم الخميس، سيصبح القمر كاملا، عندما يكون المريخ في مواجهة الشمس، الأمر الذي سيؤدي إلى محاذاة شبه مثالية في فضاء الشمس والأرض والقمر والمريخ.

ومن الممكن رؤية الحدث الفلكي بالعين المجردة، وسيكون كوكب المريخ نفسه في أفضل حالاته، بعد أن مر بالقرب من الأرض في الأول من ديسمبر في أقرب مسافة له، عند 81.45 مليون كيلومتر فقط من الأرض.

وسيكون حدث اختفاء المريخ خلف القمر الخميس مرئيا في مناطق أميركا الشمالية وشمال أوروبا وغرينلاند، وطرف من شمال إفريقيا.