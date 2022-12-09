للاستشعار عن بعد.. الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا

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أطلقت الصين قمراً صناعياً جديداً للاستشعار عن بعد إلى الفضاء من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية بإقليم سيشوان جنوب غربي الصين.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أنه تم إرسال القمر الصناعي ياوقان - 36 على متن صاروخ من طراز (لونغ مارش2 - دي) الساعة 0312 صباحاً (بتوقيت بكين)، اليوم الجمعة، ودخل المدار المخطط له بنجاح.
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وأضافت الوكالة أن هذه هي المهمة رقم 444 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش.
كما أوضحت أن القمر الصناعي يساعد في تحسين قدرة المراقبة الفائقة في البلاد في مجالات مثل حماية البيئة والأراضي والطقس والزراعة والتخفيف من حدة الكوارث.
وقالت إنه سيتم استخدامه في مجالات متنوعة، مثل الحد من التلوث، والرصد البيئي، ومسوحات الموارد الطبيعية، ودراسات تغير المناخ.
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