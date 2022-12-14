أبعد نقطة من الكون رآها الإنسان.. جيمس ويب يلتقط صوراً جديدة

التقط تلسكوب "جيمس ويب" التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، صورا لثلاث مجرات حلزونية الشكل تشكلت قبل نحو 10 مليارات عام.

واعتبرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، أن هذه المجرات هي أبعد مجرات تراها العين البشرية حتى الآن.

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مرحلة الكون المبكر

فيما قال علماء فلك إن هذه المجرات تكونت في مرحلة الكون المبكر، وتحديدا فيما يعرف بـ"الظهر الكوني".

كذلك تمكن تلسكوب جيمس ويب من رصد صور تفصيلية لأجرام سماوية تنتمي إلى فترة الكون المبكر.

نصف حجم كتلتها الحالية

وفي الفترة الواقعة بين 8 إلى 10 مليارات سنة، كانت هذه المجرات بنصف حجم كتلتها النجمية الحالية، مما يجعل هذه المجموعة أبعد ما التقطته العين البشرية.

وفي الماضي، تمكنت تلسكوبات سابقة مثل "هابل" من التقاط صور لهذه المجرات، لكن صور "جيمس ويب" تمتاز بأنها تفصيلية أكثر، وهذا يساعد العلماء في فهم تفاصيل هذه الأجرام السماوية وميزاتها، وفك لغز المجرات الحلزونية.