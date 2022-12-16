ناسا تطلق أول قمر صناعي لمسح المياه في العالم

ينطلق، اليوم الجمعة، أحد صواريخ شركة "سبيس إكس"من ولاية كاليفورنيا الأميركية حاملا قمرا صناعيا أميركيا فرنسيا مصمما لإجراء أول مسح عالمي للمسطحات المائية في كوكب الأرض، ما يسلط ضوءا جديدا على آليات تغير المناخ وعواقبه.

ومن المقرر لصاروخ فالكون9، الذي تملكه وتشغله شركة إطلاق الصواريخ التجارية المملوكة للملياردير إيلون ماسك بموجب عقد مع إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا"، الانطلاق الساعة 3:46 صباحا بتوقيت منطقة المحيط الهادي (11:46 بتوقيت غرينتش) من قاعدة فاندينبيرغ التابعة لقوة الفضاء الأميركية، على بعد نحو 275 كيلومترا شمال غربي لوس أنجلوس.

We're now targeting no earlier than 6:46am ET (1146 UTC) on Friday, Dec. 16, for launch of the Surface Water and Ocean Topography mission. The satellite is healthy & the forecast remains favorable for liftoff on Friday morning. Follow https://t.co/4JtEJu7bET for mission updates. https://t.co/mI3IoGJ7VE — NASA (@NASA) December 15, 2022

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ورجحت تنبؤات الطقس أمس الخميس أن الظروف ستكون ملائمة للإطلاق، الذي يديره فريق خدمات إطلاق تابع لناسا. وقالت ناسا إن العد التنازلي تأجل من أمس الخميس لمدة 24 ساعة بعدما اكتشف الفاحصون وجود رطوبة في اثنين من محركات الصاروخ الرئيسية التسعة، ولكن حُلت المشكلة عقب تحليل إضافي.

وتشمل حمولة الصاروخ، وهي القمر الصناعي لتضاريس المسطحات المائية والمحيطات، رادار موجات دقيق بتقنية متقدمة لجمع قياسات عالية الجودة للمحيطات والبحيرات والخزانات المائية والأنهار في نحو 90 بالمئة من الكرة الأرضية.

ويقول الباحثون إن البيانات، التي ستُجمع من مسح الرادار للكوكب مرتين على الأقل كل 21 يوما، ستُستخدم في تعزيز نماذج حركة مياه المحيطات، وتحسين تنبؤات الطقس والمناخ، والمساعدة في إدارة إمدادات المياه العذبة الشحيحة في المناطق التي تواجه جفافا.