فشل أول رحلة تجارية لصاروخ فيغا-سي الفضائي
بعد حوالي 10 دقائق من إقلاعه خرج الصاروخ عن مساره المحدّد ثم توقّفت البيانات عن الوصول إلى مركز التحكّم الأرضي
أعلنت مجموعة "أريان سبيس" أنّ الصاروخ الفضائي الأوروبي "فيغا-سي" الذي كان يفترض به أن يقوم بأول رحلة تجارية له الثلاثاء أقلع من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية وعلى متنه قمران اصطناعيان تابعان لإيرباص لكن مهمة إطلاقه فشلت بعيد دقائق قليلة.
وقال رئيس المجموعة ستيفان إسرائيل إن "المهمة ضاعت"، مشيراً إلى أنه بعد حوالي 10 دقائق من إقلاعه خرج الصاروخ عن مساره المحدد ثم توقّفت البيانات عن الوصول إلى مركز التحكم الأرضي.
وفي بيان مقتضب قالت "أريان سبيس" إنّه "بعد حوالي دقيقتين و27 ثانية من الإقلاع، حدث خلل في زيفيرو 40"، الطبقة الثانية من الصاروخ، "الأمر الذي أنهى مهمة فيغا-سي".
وأوضح البيان أنّ "تحليلات البيانات جارية لتحديد أسباب هذا الفشل".
وستعقد المجموعة مؤتمراً صحافياً في قاعدة كورو الفضائية الأربعاء في الساعة 15:00 ت غ.
وكان مفترضاً بهذا الصاروخ أن يضع في رحلته التجارية الأولى هذه قمرين اصطناعيين لرصد الأرض من صنع أيرباص.
وتقرّرت هذه الرحلة التجارية الأولى للصاروخ بعد نجاح عملية إطلاقه في 13 يوليو.
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