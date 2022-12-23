بلاستيك يحل محل عظام البشر.. وللطباعة ثلاثية الأبعاد

توصل فريق علمي من جامعة بطرس الأكبر للعلوم التقنية في روسيا لابتكار جهاز لإنتاج نوع جديد من البلاستيك.
وقالت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، إنه يمكن استخدام البلاستيك الجديد لإنشاء قطع للمعدات المعقدة أو كمواد خام للطباعة ثلاثية الأبعاد، وفق ما نقلت وسائل إعلام روسية.
وأشارت إلى أن تكلفة إنتاج البلاستيك الجديد أقل بكثير من تكلفة المواد الطبيعية، مضيفة أنه يجمع بين الخصائص المفيدة لمواد مختلفة ويمكن استخدامه كبديل للمعادن أو الخشب أو حتى أنسجة العظام البشرية.
فيما قال إيجور رادشينكو، رئيس مركز أبحاث "RASA-Polytech" التابع للجامعة، إنه "من الناحية العملية، لا يحتاج المستخدم عادةً إلى أعلى خصائص الصلابة للمعادن أو الصفات الفريدة للمواد الأخرى".
وأضاف أن "المركّب الذي اقترحناه يلبي تطلعات المستخدم، حيث لا تزال القوة العالية نسبيًا محفوظة، ولكن في نفس الوقت يتم ضمان خفة المادة أيضاً".
-
طريقة تقي المراهقين من الاكتئاب والقلقكشفت إحصائية أسترالية أن حوالي واحد من كل خمسة شبان أستراليين يعاني من مشاكل في الصحة العقلية مثل الاكتئاب أو القلق سنويًا، علاوة على أن جائحة كورونا ... صحة
-
وعدت به أوكرانيا.. لماذا أقلق "باتريوت" الأميركي الروس؟نظام دفاع صاروخي أرض-جو يعتبر واحداً من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطوراً العرب والعالم
-
الصين تحذّر أميركا: إياكم والاستمرار بنهج "التنمّر"بكين دعت واشنطن للتوقف عن كبح التنمية على أراضيها العرب والعالم