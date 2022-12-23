بلاستيك يحل محل عظام البشر.. وللطباعة ثلاثية الأبعاد

توصل فريق علمي من جامعة بطرس الأكبر للعلوم التقنية في روسيا لابتكار جهاز لإنتاج نوع جديد من البلاستيك.

وقالت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، إنه يمكن استخدام البلاستيك الجديد لإنشاء قطع للمعدات المعقدة أو كمواد خام للطباعة ثلاثية الأبعاد، وفق ما نقلت وسائل إعلام روسية.

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وأشارت إلى أن تكلفة إنتاج البلاستيك الجديد أقل بكثير من تكلفة المواد الطبيعية، مضيفة أنه يجمع بين الخصائص المفيدة لمواد مختلفة ويمكن استخدامه كبديل للمعادن أو الخشب أو حتى أنسجة العظام البشرية.

فيما قال إيجور رادشينكو، رئيس مركز أبحاث "RASA-Polytech" التابع للجامعة، إنه "من الناحية العملية، لا يحتاج المستخدم عادةً إلى أعلى خصائص الصلابة للمعادن أو الصفات الفريدة للمواد الأخرى".

وأضاف أن "المركّب الذي اقترحناه يلبي تطلعات المستخدم، حيث لا تزال القوة العالية نسبيًا محفوظة، ولكن في نفس الوقت يتم ضمان خفة المادة أيضاً".