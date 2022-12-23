اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بلاستيك بقوة عظام البشر
بلاستيك بقوة عظام البشر

بلاستيك يحل محل عظام البشر.. وللطباعة ثلاثية الأبعاد

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توصل فريق علمي من جامعة بطرس الأكبر للعلوم التقنية في روسيا لابتكار جهاز لإنتاج نوع جديد من البلاستيك.

وقالت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، إنه يمكن استخدام البلاستيك الجديد لإنشاء قطع للمعدات المعقدة أو كمواد خام للطباعة ثلاثية الأبعاد، وفق ما نقلت وسائل إعلام روسية.

المقرئ الراقص في مصر يعتذر: حركة لا إرادية وأرجو الغفران مصر المقرئ الراقص في مصر يعتذر: حركة لا إرادية وأرجو الغفران

وأشارت إلى أن تكلفة إنتاج البلاستيك الجديد أقل بكثير من تكلفة المواد الطبيعية، مضيفة أنه يجمع بين الخصائص المفيدة لمواد مختلفة ويمكن استخدامه كبديل للمعادن أو الخشب أو حتى أنسجة العظام البشرية.

فيما قال إيجور رادشينكو، رئيس مركز أبحاث "RASA-Polytech" التابع للجامعة، إنه "من الناحية العملية، لا يحتاج المستخدم عادةً إلى أعلى خصائص الصلابة للمعادن أو الصفات الفريدة للمواد الأخرى".

وأضاف أن "المركّب الذي اقترحناه يلبي تطلعات المستخدم، حيث لا تزال القوة العالية نسبيًا محفوظة، ولكن في نفس الوقت يتم ضمان خفة المادة أيضاً".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الخلافات تتصاعد بين كيانات شرق السودان.. لماذا؟ الخلافات تتصاعد بين كيانات شرق السودان.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط