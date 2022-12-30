10 من بين أفضل اختراعات في عام 2022

نشرت مجلة "تايم" الأميركية قائمة لأفضل اختراعات تم ابتكارها في عام 2022. وقامت "العربية.نت" بانتقاء عدد من أهم الاختراعات بحيث تكون الأقرب لتحسين الحياة اليومية أو من أجل رفاهية أفضل، كما يلي:

1. ريموت كونترول ذاتي الشحن

سبق أن تم ابتكار جهاز تحكم عن بُعد لأجهزة التلفزيون يتم شحنه بالطاقة الشمسية، إلا أن الجديد هو ريموت كونترول يمكنه أن يحصد طاقة الترددات الراديوية من الأجهزة القريبة مثل أجهزة WiFi. ويمكن للخلايا الشمسية الموجودة على الجزء الخلفي من الريموت كونترول أيضًا شحن الجهاز باستخدام كل من الضوء الطبيعي والاصطناعي؛ كما تم تضمين منفذ شحن USB.

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2. تجفيف الشعر دون هواء

ترتكز تقنية تجفيف شعر الرأس الجديدة على الأشعة تحت الحمراء المصممة لمحاكاة الطريقة التي تبخر بها الشمس مياه الأمطار. يقول كبير العلماء في الشركة صاحبة الابتكار الجديد: إن "استخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء يساعد على زيادة رطوبة الشعر الداخلية"، مشيرًا إلى أن المجفف المبتكر يعمل بنفس سرعة المجفف التقليدي بينما يستخدم طاقة أقل بنسبة تصل إلى 60٪.

3. طهي دجاجة في 7 دقائق

في عالم المطابخ التجارية، توجد أفران سريعة - معظمها لإعادة التسخين بسرعة فائقة في مطاعم الوجبات السريعة أو سلسلة مطاعم – كما أن هناك أفرانا بخارية مشتركة تستخدم الحرارة والهواء والرطوبة لتقصير أوقات الطهي. لكن هذا العام، طرحت شركة إيطالية جهاز Speed-X، وهو أول فرن ذاتي التنظيف يتميز بسرعة فائقة علاوة على أنه قابل للبرمجة والتفعيل الصوتي، ويمكنه طهي 10 أطباق مختلفة بدرجات حرارة متفاوتة في نفس الوقت. يستطيع المستخدم طهي دجاجة كاملة بواسطة جهاز Speed-X خلال سبع دقائق فقط.

4. كاشف تسرب مياه

وفقًا لصانع أجهزة استشعار المياه Phyn، يمكن أن يملأ الماء المهدر من أحد مواسير المرحاض المعيب 30 ألف غالون، أي ما يكفي لملء حمام السباحة في شهر واحد فقط. تم ابتكار نظام H2Wise +، الذي يتتبع أنماط الاستخدام، وينبه مالكي المنازل إلى التسريبات، ويغلق المياه تلقائيًا في حالات الطوارئ. يتم تركيب الجهاز المبتكر على خطوط المياه الرئيسية، ويعد مزيجًا بين أجهزة الاستشعار المتطورة وتكنولوجيا التعلم الآلي. من خلال قياس التغيرات في الضغط 240 مرة كل ثانية، فإن نظام H2Wise + يمكنه مطابقة "بصمة" محددة لكل أداة مائية في المنزل، بما يساعد على توفير المال مع الحفاظ على المياه التي تعد موردًا ثمينًا بشكل متزايد.

5. سماعات طبية ذكية

غالبًا ما يتم وصم المعينات السمعية كأداة لكبار السن أو من يعانون من ضعف السمع. لكن أحدث المعينات السمعية ليست من الطراز القديم، لأنها مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأجهزة تتبع اللياقة البدنية وإمكانية البث والمزيد، عند إقرانها بتطبيق إلكتروني ومع إمكانية التوصيل لما يصل إلى ثمانية أجهزة عبر بلوتوث، بما يشمل الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون.

6. طب أسنان أكثر دقة

تساعد منصة Second Opinion للكشف عن الأمراض والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي أطباء الأسنان على تحديد حالات الأسنان بدقة من خلال الأشعة السينية للمريض. تمنح المنصة المبتكرة أطباء الأسنان قدرة أكثر دقة لتحديد مجموعة واسعة من حالات الأسنان الشائعة مثل التجاويف والقلح وخراجات الجذر في الأشعة السينية للمريض.

7. الخيال الاصطناعي

يضفي ابتكار DALL-E 2 الطابع الديمقراطي على قوة الذكاء الاصطناعي ربما بأكثر الطرق إمتاعًا. ما على المرء سوى كتابة ما يريد رؤيته - لنقل "كرة قدم أو كلب يدافع عن قط"، وسيولد محرك الذكاء الاصطناعي الذي طورته شركة OpenAI صورة على الفور. تم إصدار DALL-E 2 في أبريل، وهو يقدم صورًا أكثر واقعية ودقة بأربعة أضعاف دقة النسخة السابقة، التي تم كشف النقاب عنها في عام 2021. تم إنشاء DALL-E بهدف "تعليم الذكاء الاصطناعي كيفية فهم العلاقة بين الصور والنص، ومن ثم تعلم أنظمة الذكاء الاصطناعي رؤية العالم كما يفعل البشر!"

8. منع الهاكرز

يمتلئ الإنترنت بالبرامج الضارة، وتعد حماية البيانات الشخصية أمرًا ضروريًا. وكان الحل الأكثر ضمانًا هو استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية VPN، التي تقوم بتشفير البيانات وتوفر الحماية من أعين المتطفلين من الشركات والمتسللين والهاكرز. والجديد هو أن شبكات VPN أصبحت سريعة وسهلة الاستخدام، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى أحدث إصدارNordVPN ، تحظر الخدمة البرامج الضارة والإعلانات الضارة، إلى جانب مجموعة من خدمات الأمن السيبراني للمستهلكين والشركات، بما يشمل برامج كلمات المرور المشفرة والتخزين السحابي.

9. قصص أطفال بدون شاشة

يقضي معظم الأطفال الصغار في جميع أنحاء العالم وقتًا طويلاً أمام الشاشات، مما يؤثر سلبًا على نومهم ورؤيتهم وتطورهم واستقرارهم العاطفي. يهدف الفريق وراء StoryPhones إلى مساعدة الآباء على تقليل وقت الشاشة والتحكم في المحتوى مع تعزيز مهارات الاستماع للأطفال وحب القصص. يمكن للأطفال التقاط أقراص "StoryShield" المغناطيسية الصغيرة على جانب سماعات الرأس اللاسلكية للاستماع إلى قصص من موفري المحتوى مثل Disney بالإضافة إلى أصوات مهدئة. كما أن هناك ميزة إضافية وهي إمكانية قيام الآباء أو الأجداد بتسجيل قصصهم الخاصة للأطفال، ونقل الحكايات "من جيل إلى آخر".

10. 1000 كم في الشحنة الواحدة

يجد عشاق السيارات الكهربائية أن بطارية Qilin الجديدة من CATL هي الإجابة على أهم تساؤلاتهم واحتياجاتهم. يمكن للبطارية، التي تقول شركة CATL إنها ستبدأ في شحنها لشركات صناعة السيارات العام المقبل، أن تصل إلى 1000 كيلومتر على شحنة واحدة. تأتي الطاقة من تقنية خلية إلى حزمة (CTP) الجديدة، والتي تستخدم بنية واحدة لحزمة البطارية بدلاً من توصيل مجموعة من الوحدات الفردية معًا مثل بطاريات السيارات الكهربائية التقليدية. يساعد تصميم بطاريات Qilin في الحفاظ على البرودة، مما يؤدي إلى معدلات شحن أسرع.