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Eye glasses

لا بخار ماء على النظارات.. والحل عن طريق الذهب

العربية.نت
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في ابتكار يقلل من مضايقة الذين يضطرون لارتداء النظارات باستمرار، فقد طور فريق من الباحثين في المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيورخ نظاما يمكنه منع تكون بخار الماء على عدسات النظارات.

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والابتكار عبارة عن طبقة شفافة رقيقة للغاية من الذهب وأكسيد التيتانيوم، يمكنها امتصاص الحرارة وتدفئة سطح عدسة النظارة وبذلك لا يتكثف بخار الماء عليها، وفق ما نشرت مجلة "ناتشر" العلمية.

تتكون الطبقة المبتكرة من جزيئات الذهب محصورة بين طبقتين رفيعتين جدا من أكسيد التيتانيوم، وهو مادة عازلة بفضل خصائصها الانعكاسية يمكنها زيادة فعالية التأثير الحراري، وفق ما نقلت "سبوتنيك" عن المجلة العلمية.

من جهته، قال إيوان هشلر، أحد القائمين على الابتكار، إن "الشريط المبتكر يمتص جزءا كبيرا من الأشعة تحت الحمراء، مما يزيد من درجة حرارة السطح بما يصل إلى 8 درجات مئوية"، مشيرا إلى أن سُمك هذا الشريط يبلغ 10 نانومتر فقط (أي أن ورقة الذهب أكثر سمكا بـ 12 مرة).

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