دراسة تكشف.. ثلثا الأنهار الجليدية في العالم سيختفيان
تتوقع الدراسة الجديدة أن يتسبب الاحتباس الحراري العالمي في ذوبان ما بين 38 و64 تريليون طن متري من الجليد من الآن وحتى نهاية القرن
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خلصت دراسة علمية جديدة إلى أن ثلثي الأنهار الجليدية في العالم في طريقها إلى الزوال بحلول نهاية القرن في ظل الاتجاهات الحالية لتغير المناخ.
وأجرت الدراسة تحليلا لجميع الأنهار الجليدية في العالم والتي يبلغ عددها 215 ألف نهر جليدي، وخلصت إلى أن هذه الأنهار تذوب بشكل أسرع مما كان يعتقد العلماء. لكن مدى سرعة ذوبانها يعتمد على مقدار ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
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كما أوضحت الدراسة التي نشرت أمس الخميس في مجلة "ساينس" أنه لم يعد بالإمكان التحرك لإنقاذ العديد من الأنهار الجليدية الصغيرة، لأن الأوان قد فات بالفعل.
كذلك، تتوقع الدراسة الجديدة أن يتسبب الاحتباس الحراري العالمي في ذوبان ما بين 38 و64 تريليون طن متري من الجليد من الآن وحتى نهاية القرن، ما يعني إضافة 3.5 إلى 6.5 بوصة إلى مستويات سطح البحر.
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