نيزك ضخم يذهل البريطانيين.. ويشعل الجدل في أوساطهم

انشغل البريطانيون طوال الساعات الماضية بالحديث عن "نيزك" ضخم مر في سماء البلاد، وشاهده مئات الآلاف منهم، فيما لم يصدق آخرون ما قيل لهم، حتى بثت سلطات الأرصاد الجوية صوراً للنيزك وأكدت مروره من سماء مدينة "بريستول" البريطانية.

إلا أنه شوهد في العديد من المدن الأخرى بما فيها العاصمة لندن.

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كرة نارية

ووثقت صور ومقاطع فيديو قصيرة مرور كرة نارية في سماء بريطانيا مساء الاثنين، وهو ما انتقل سريعاً إلى شبكات التواصل الاجتماعي وأشعل الجدل.

فيما أكدت سلطات الأرصاد الجوية في بريطانيا صحة ما يتم تداوله وطلبت من الذين تمكنوا من التقاط أية صورة أو مقطع فيديو أن يبعثوا به.

ألوان مختلفة

كما أظهر المقطع القصير الذي بثته الأرصاد الجوية في بريطانيا كرة نار كبيرة تمر عبر السماء في بريطانيا وتشاهد بشكل واضح من بعيد، فيما قال العديد من المعلقين الذين رأوها من أماكن مختلفة في بريطانيا إنها كانت تحتوي على ألوان مختلفة.

وكتبت جوان أرنولد على تويتر: "لقد رأيت للتو نيزكاً مذهلاً يحترق عبر السماء عند الساعة 20.03 الليلة 9 يناير جنوب هيرتفوردشاير"، مضيفة: "كان النيزك منخفضاً للغاية وواضحاً وجميلاً. إنه ذهبي اللون".

بدوره قال مغرد آخر على تويتر إنه شاهد النيزك "الأكثر إثارة للدهشة" من ساوثهامبتون جنوب إنجلترا، بينما سألت روبي هازيل: "هل رأى أي شخص آخر نيزكاً مجنوناً فوق مدينة باث في حوالي الساعة 8 مساء؟".

"كان ضخماً ومذهلاً"

كذلك كتب أندراس سوبستر، قائلاً: "لقد رأيت للتو أكثر نيزك مذهلة من نوع ما تنطلق عبر السماء"، مردفاً: "كان كرة نارية لها ألوان متعددة يمكن تمييزها، قلب أبيض مزرق، مخطط أحمر لامع وخط، على عكس أي شيء رأيته من قبل".

وقالت المصورة أماندا كننغهام: "رأيته الليلة، كان ضخماً، لم يتح لي الوقت لتصويره ولكنه كان مذهلاً"، فيما أوضح مراقب نجم آخر أنه شاهده في ويلز وكان "لونه أخضر".

وتم التقاط النيزك بمقطع فيديو في لندن بعد الساعة الثامنة مساء مباشرة.