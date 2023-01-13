تلفها مادة غامضة.. اكتشاف 208 نجوم يتامى بأقصى مجرتنا

أماط علماء فلك، اللثام عن أبعد مجموعة من النجوم عن الأرض رصدت حتى الآن داخل حدود مجرة درب التبانة، في الهالة النجمية على حدودها الخارجية، في منتصف المسافة تقريبا إلى مجرة مجاورة.

وأفاد الباحثون بأن هذه النجوم وعددها 208 تسكن في أبعد مناطق الهالة الخارجية، وهي عبارة عن سحابة كروية من النجوم تهيمن عليها المادة الغامضة غير المرئية التي يسميها العلماء المادة المظلمة والتي لم يتم التعرف على وجودها إلا من خلال تأثير جاذبيتها.

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وذكر العلماء أن أبعد هذه النجوم يقع على مسافة 1.08 مليون سنة ضوئية من الأرض. والسنة الضوئية الواحدة هي المسافة التي يقطعها الضوء في مدة سنة كاملة وتساوي 9.5 تريليون كيلومتر.

ورصدت هذه النجوم باستخدام تلسكوب كندا-فرنسا-هاواي على جبل مونا كيا في هاواي، وتنتمي إلى فئة النجوم المسماة (آر.آر لاراي) ذات الكتلة المنخفضة نسبيا والتي تتسم بقلة العناصر الأثقل وزنا من الهيدروجين والهيليوم. وتبلغ كتلة أبعد نجم فيها حوالي 70 بالمئة من كتلة الشمس.

ولم يتم قياس نجوم أخرى بدرجة يمكن الوثوق بها في مجرة درب التبانة على مسافة أبعد من هذه النجوم.

ويمكن اعتبار هذه الأجرام التي تسكن الضواحي البعيدة لهالة المجرة نجوما يتامى، لأنها، بحسب تفسير العلماء، نشأت في مجرات أصغر اصطدمت بمجرة درب التبانة الأكبر حجما في وقت لاحق.

وصرح يوتينج فينج باحث الدكتوراه في الفلك بجامعة كاليفورنيا في سانتا كروز قائلا "تفسيرنا لأصل هذه النجوم البعيدة هو أنها على الأرجح ولدت في هالات المجرات القزمية والعناقيد النجمية التي اجتذبتها، أو بتعبير أكثر وضوحا، ابتلعتها درب التبانة".