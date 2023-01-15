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The NASA logo is seen at Kennedy Space Center ahead of the NASA/SpaceX launch of a commercial crew mission to the International Space Station in Cape Canaveral, Florida, US, April 16, 2021. (File photo: Reuters)

البحث عن كواكب صالحة للسكن.. مهمة جديدة لناسا

العربية.نت
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كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن خطة جديدة لبناء خليفة لتلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، ستكون مهمته الرئيسية البحث عن كواكب صالحة للسكن في الفضاء.

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وقالت "ناسا" في أحدث اجتماع للجمعية الفلكية الأميركية، الأسبوع الماضي، إن خطة تطوير التلسكوب القادم تقوم على هدف جعله مناسبا للبحث عن علامات الحياة على الكواكب الخارجية الصالحة للسكن في الفضاء الخارجي.

وقال موقع "سبيس" المتخصص بأخبار الفضاء، فإن المرصد الجديد سيدعم جهاز تصوير فائق القوة، لتمكين العلماء من دراسة الأجسام الفضائية وسلوكياتها على اختلاف أحجامها.

كما قال مدير قسم الفيزياء الفلكية في "ناسا"، مارك كلامبين، إن الوكالة ستعمل على المشروع بناءً على التكنولوجيا السابقة المستخدمة في تلسكوب "نانسي غريس رومان" وكذلك "جيمس ويب".

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