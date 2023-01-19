طوله متران وظهر صدفة.. كائن نادر يشغل اليابان
لقطات انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي
في لقطات نادرة هزّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، انتشرت صور لكائن بحري عملاق في سواحل اليابان يتجاوز طوله المترين.
في التفاصيل، التقط غواص ياباني لقطات نادرة لحبار عملاق، يتجاوز طوله المترين، قبالة سواحل اليابان الغربية.
وبينما كان يوسوكي تاناكا، يغوص مع زوجته في ساحل اليابان، صادف حبارا عملاقا طوله حوالي مترين ونصف.
فالتقط له لقطات نادرة، انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب شبكة "سي إن إن".
Extremely rare footage shows sea creature off the coast of Japanhttps://t.co/w72LwQCkZJ— Shawn Holmgren (@holmgren85) January 18, 2023
حوادث نادرة
يشار إلى أنه نادراً ما تشاهد مثل هذه الكائنات الحية التي تعيش في أعماق البحار.
في حين يدرس علماء الأحياء جثث وبقايا هذه الحبارات العملاقة التي يحصل عليها البحارون.
وكانت أكبر بقايا تم اكتشافها، تخص حباراً يصل طوله إلى 13 مترا.
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