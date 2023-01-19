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صورة الكائن النادر (رويترز)

طوله متران وظهر صدفة.. كائن نادر يشغل اليابان

لقطات انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي

العربية.نت
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في لقطات نادرة هزّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، انتشرت صور لكائن بحري عملاق في سواحل اليابان يتجاوز طوله المترين.

في التفاصيل، التقط غواص ياباني لقطات نادرة لحبار عملاق، يتجاوز طوله المترين، قبالة سواحل اليابان الغربية.

وبينما كان يوسوكي تاناكا، يغوص مع زوجته في ساحل اليابان، صادف حبارا عملاقا طوله حوالي مترين ونصف.

فالتقط له لقطات نادرة، انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب شبكة "سي إن إن".

حوادث نادرة

يشار إلى أنه نادراً ما تشاهد مثل هذه الكائنات الحية التي تعيش في أعماق البحار.

في حين يدرس علماء الأحياء جثث وبقايا هذه الحبارات العملاقة التي يحصل عليها البحارون.

وكانت أكبر بقايا تم اكتشافها، تخص حباراً يصل طوله إلى 13 مترا.

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