لامتصاص مثالي للفيتامينات.. تناولوا هذه الأطعمة معاً

إن تناول الطعام هو أكثر بكثير من مجرد الحصول على شعور بالشبع أو حتى الاستمتاع بمذاق شهي، إذ ينبغي اختيار العناصر الغذائية، التي تمنح الجسم العناصر الغذائية اللازمة لتأدية أعضائه وظائفها بشكل صحيح.

ويمكن أن يتناول المرء أطعمة تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية، مثل الكالسيوم والحديد ومضادات الأكسدة، لكن في نهاية المطاف يحصل الجسم على عناصر غذائية أقل مما يعتقد. فبحسب ما نشره موقع شبكة CNBC، إن هناك عدة عوامل تؤثر على كيفية امتصاص الجسم للطعام.

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التقدم في العمر

من جانبها، تقول كاثرين بيريز، أخصائية التغذية النباتية: "بغض النظر عن اختياراتك الغذائية، فإن قدرتك على امتصاص العناصر الغذائية ستحدث نوعا من التغيير طوال دورة حياتك"، شارحة أن الأطفال يحتاجون المزيد من العناصر الغذائية أكثر من البالغين لأن نمط حياتهم يتطلب المزيد من الطاقة، في حين أن البالغين لا يحتاجون لنفس القدر من العناصر علاوة على أنه مع التقدم في العمر لا يقوم الجسم بهضم ڤيتامينات معينة من بينها ڤيتامين B12 على سبيل المثال، لأن حمض المعدة ينخفض مع بلوغ مراحل عمرية معينة.

لكن بالنسبة للنباتيين، تقول دكتورة بيريز "تتمتع بعض الأطعمة النباتية بمعدلات امتصاص مختلفة، ويمكن أن تتغير المعدلات، اعتمادًا على كيفية التعامل مع هذه الأطعمة وحتى ما يتم تناوله مع هذه الأطعمة"، حيث أن هناك بعض العناصر الغذائية، التي يمكن أن تزيد من قدرة الجسم على امتصاصها بشكل مثالي عند إقرانها معًا، كما يلي:

1. الحديد مع ڤيتامين C

تقول دكتورة بيريز إن نقص الحديد مصدر قلق كبير للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا. وتقول إن المصادر النباتية للحديد تكون أكثر قابلية للامتصاص عند إقرانها بعنصر غذائي غني بڤيتامين C، حيث يمكن تناول الفاصوليا الغنية بالحديد والفلفل الذي يحتوي على مستويات مناسبة من ڤيتامين C.

2. الزنك والكبريت

تقول دكتورة بيريز إنه إضافة الكبريت يساعد على تحسين امتصاص الجسم لاحتياجاته اليومية من الزنك، والذي يتوفر في الحبوب والبذور والبقوليات مثل الحمص، عند إقرانه بالكبريت، ويمكن الحصول على الكبريت من خلال إضافات مثل البصل والثوم.

3. مضادات الأكسدة وزيت الزيتون

لضمان امتصاص مضادات الأكسدة بشكل صحيح، تنصح دكتورة بيريز بطهي الطماطم، الغنية بمضادات الأكسدة الليكوبين، مع الدهون مثل زيت الزيتون.

4. الكالسيوم وڤيتامين D

تعد صحة العظام أمرًا حيويًا، ويلعب الكالسيوم دورًا محوريًا لتقوية العظام. تقول دكتورة بيريز: "عند تناول أطعمة غنية بالكالسيوم ويكون هناك ما يكفي من ڤيتامين D في النظام الغذائي، فسيكون الجسم قادرًا على امتصاصه بشكل أفضل".

وتنصح بتناول المصادر الغنية بالكالسيوم مثل حليب الصويا أو حليب اللوز أو الزبادي النباتي مع ممارسة المشي في الأماكن المفتوحة أو المتنزهات للحصول على ڤيتامين D من أشعة الشمس بما يساعد على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.