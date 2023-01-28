اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Teeth
تعبيرية

قبل 400 عام.. هذه الحيلة اعتمدتها فرنسية للحفاظ على أسنانها

اكتشاف أسلاك ذهبية وأسنان اصطناعية مصنوعة من عاج الفيل

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أسلاك ذهبية وأسنان اصطناعية مصنوعة من عاج الفيل.. هذا ما كشفته جثة امرأة مر على وفاتها 400 عام.

فقد اكتشف العلماء جثة آن دليغري، التي توفيت عام 1619، أثناء التنقيب الأثري في شاتو دي لافال في شمال غرب فرنسا، محنطة في تابوت من الرصاص، هيكلها العظمي وأسنانها بحالة جيدة بشكل ملحوظ.

واكتشفوا أن الأرستقراطية الفرنسية لجأت إلى حيلة غريبة للحفاظ على أسنانها من خلال استخدامها للأسلاك الذهبية لمنع تساقطهم.

وقد حدد فريق من علماء الآثار وأطباء الأسنان أن دليغري كانت تعاني من مرض في اللثة أدى إلى تراجع أسنانها.

مرور كويكب بحجم شاحنة عند مسافة هي الأقرب للأرض علم الفضاء مرور كويكب بحجم شاحنة عند مسافة هي الأقرب للأرض


كما أظهر مسح الأشعة السينية، أن السلك الذهبي قد استخدم لتماسك وشد العديد من أسنانها دليغري.

كما اكتشف الباحثون أن لديها أيضا سنا اصطناعيا مصنوعا من عاج الفيل وليس من فرس النهر، الذي كان شائعا في ذلك الوقت.

كما قال الباحثون إن الأسلاك الذهبية كانت تحتاج إلى شد متكرر على مر السنين، الأمر الذي زاد من زعزعة استقرار الأسنان المجاورة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تدفع البيئة ثمن أناقتنا؟ الساعة 60 في مكبات الملابس المستعملة هل تدفع البيئة ثمن أناقتنا؟ الساعة 60 في مكبات الملابس المستعملة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط