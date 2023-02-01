اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عجل من المزرعة الصينية

لأول مرة.. علماء صينيون يستنسخون بقرة حلوباً عالية الإنتاج

قام علماء من "جامعة نورث وسترن" للزراعة والغابات في الصين باستنساخ ثلاثة عجول من خلال نقل نواة الخلية الجسدية، حيث استخدموا نسيجاً من أذن الحيوان

العربية.نت، تاس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استنسخ علماء أحياء صينيون لأول مرة بقرة "هولشتاين" عالية الإنتاجية، يمكنها إنتاج 18 طنا من الحليب سنويا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" Global Times، قام علماء من "جامعة نورث وسترن" للزراعة والغابات في الصين باستنساخ ثلاثة عجول من خلال نقل نواة الخلية الجسدية، حيث استخدموا نسيجاً من أذن الحيوان.

بريطانيا تحتفي بـ"برص مصري".. ومواقع التواصل تضج سخرية مصر بريطانيا تحتفي بـ"برص مصري".. ومواقع التواصل تضج سخرية

وقال رئيس فريق البحث جين يابينغ، بحسب الصحيفة، إن التجربة لها أهمية كبيرة لإحياء الثروة الحيوانية في الصين، حيث يتم شراء 70% من الأبقار في الصين من الخارج.

وأضاف: "نخطط لقضاء سنتين إلى ثلاث سنوات في بناء قطيع يضم أكثر من 1000 بقرة خارقة، والتي ستكون أساسا متينا لحل مسألة اعتماد الصين على إمدادات الحيوانات من الخارج".

يذكر أن العلماء الصينيين أجروا عددا من تجارب الاستنساخ في السنوات الأخيرة، خاصة من الخنازير والخيول والقطط والكلاب وحيوانات أخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جريمة هزت المجتمع الألماني.. شابة من أصول عراقية تقتل شبيهتها جريمة هزت المجتمع الألماني.. شابة من أصول عراقية تقتل شبيهتها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط