بأقدم الآثار.. دليل على تناول الطعام بالهواء قبل 5 آلاف سنة
"ثلاجة" قديمة ماصة للرطوبة للحفاظ على برودة الطعام
في حادثة مثيرة تشير إلى أن تناول الطعام في الخارج كان شائعاً قبل 5 آلاف سنة، اكتشف علماء الآثار في العراق حانة يعود تاريخها إلى عام 2700 قبل الميلاد.
في التفاصيل، اكتشف باحثون حانة أثرية في مدينة لكش القديمة، وهي إحدى المدن السومرية في بلاد ما بين النهرين.
وتبيّن أن الحانة مقسمة إلى منطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق وغرفة تحتوي على مقاعد وفرن وبقايا طعام قديم وثلاجة عمرها 5 آلاف سنة، وفقا لشبكة "سي إن إن".
طعام في الهواء الطلق
كما عثر في الحانة على مكان يشبه الفرن وهو "ثلاجة" قديمة ماصة للرطوبة للحفاظ على برودة الطعام، ومعها أيضاً عشرات من الأوعية المخروطية كثير منها يحتوي على بقايا أسماك، وهو ما يدل على الغرض من الفناء ليكون منطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق.
في حين أتى هذا الاكتشاف مع استئناف أعمال التنقيب في عام 2019 كجزء من مشروع مشترك بين متحف الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة بنسيلفانيا، وجامعة كامبريدج، ومجلس الدولة للآثار والتراث في بغداد، باستخدام تقنيات جديدة مثل التصوير الفوتوغرافي عبر طائرات بدون طيار والتحليل الجيني.
أكبر المواقع الأثرية
يشار إلى أن لكش التي تعرف الآن بـ "تلول العباء" في العراق تعتبر أكبر المواقع الأثرية في الشرق الأوسط، وتقع شمال شرق محافظة ذي قار.
كما يعتبر الموقع بمساحته التي تزيد على 600 هكتار أحد أكبر مواقع جنوب ما بين النهرين، حيث تم استيطان هذا الموقع منذ 5 آلاف سنة قبل الميلاد واستمر إلى ما قبل 2000 سنة قبل الميلاد.
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