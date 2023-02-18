5 طرق فعالة لتصبح أكثر تركيزاً في العمل والمنزل

يعاني الكثيرون من عدم القدرة على التركيز أو تشتت الانتباه بسهولة، وللتغلب على هذه المشكلة هناك حلول فعالة.

فبحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Psychology Today، أعدته المعالجة النفسية الأميركية چويس مارتر، فإن هناك خمس طرق فعالة لتحسين التركيز وعدم تشتيت الانتباه بسهولة، كما يلي:

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1. إعطاء الأولوية لصحتك وعافيتك:

يكون تركيزك أفضل عندما يكون لديك نوم وتغذية وترطيب وتوازن بين العمل والحياة.

حافظ على توازن السكر في الدم والطاقة طوال اليوم، من خلال أخذ فترات راحة صغيرة للعناية الذاتية، وتجنب صعوبة في التركيز بسبب الإرهاق.

2. ضبط الصحة العقلية:

تظهر الأبحاث أن معدلات الاكتئاب والقلق ارتفعت بأكثر من 25٪ في جميع أنحاء العالم في عام 2020 بسبب التأثير المضاعف لجائحة كورونا.

فكر في العلاج كشكل روتيني ووقائي للرعاية الصحية. فاستشارة الطبيب النفسي تساعد على الوصول لحلول وتصفية الذهن.

3. ممارسة روتين صباحي:

إن اتباع روتين الصباح الذي يتضمن الرعاية الذاتية سيؤهلك للنجاح لبقية اليوم.

اضبط المنبه قبل 20-30 دقيقة ومن الموعد المعتاد وخذ بضع لحظات عندما تستيقظ لتدوين ملاحظات في دفتر يومياتك أو لتناول القهوة في الطبيعة أو ممارسة بعض التمرينات الرياضية أو ترتب سريرك أو تحديد نواياك لهذا اليوم.

4. تنظيم اليوم:

حدد فترات زمنية للمهام أو الأنشطة المختلفة والتزم بها. تأكد من تحديد موعد في الوقت المناسب للرعاية الذاتية والوقت للوصول إلى الدعم الذي تحتاجه حتى تتمكن من إعادة شحن بطارياتك والحفاظ على التركيز.

امنح مساحة من الوقت للانتقال بين الأنشطة.

5. إسكات الإحباط الذاتي:

يستمع الكثيرون إلى صوت في رؤوسهم يحبطهم ويغمرهم بالأفكار السلبية. بمرور الوقت، يمكنك إسكات المخرب الداخلي واستبدال ذلك الصوت بالتعاطف مع الذات والرعاية الذاتية وتأكيد الذات، مما يحسن احترام الذات والكفاءة الذاتية حتى تكون أكثر ثقة في قدرتك على التركيز وتحقيق أهدافك.



يوصي التقرير للحصول على تركيز أفضل تجنب القيام بما يلي:

• تعدد المهام: غالبًا ما نعتقد أن تعدد المهام يوفر الوقت ويزيد الإنتاجية، ولكن العكس هو الصحيح. يؤدي تعدد المهام إلى إجهاد عقولنا وإرهاقها. نضيع الوقت في الانتقال من مهمة إلى أخرى. يؤدي تعدد المهام إلى زيادة الأخطاء وتقليل الإنتاجية.

• تلقي إشعارات: قم بإيقاف تشغيل الوسائط الاجتماعية والبريد الإلكتروني والألعاب والإشعارات الأخرى (بما في ذلك الرسائل النصية على هاتفك). في كل مرة يصدر فيها إشعار، تتم مقاطعتك وتحتاج إلى إعادة توجيه انتباهك.

• الإكثار من الكافيين أو السكر: لا يمكنك أن تتوقع أن يعمل عقلك بشكل صحيح في الصباح إذا أخذت مساعدًا على النوم في الساعة 4 صباحًا عندما لا تستطيع النوم. أو ربما تناولت قدرًا من القهوة أو أكلت دونات وصودا دايت فقط في اليوم السابق. اعلم أنه حتى الأطعمة تؤثر على مزاجك وقدرتك على التركيز.