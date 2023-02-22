لمستخدمي السماعات الطبية.. ارتداؤها طوال اليوم يحمي من الخرف

كشفت نتائج دراسات علمية أن هناك علاقة بين عدم القدرة على سماع الأصوات، وفقدان الإدراك، خاصة عند كبار السن.

ولهذا يشدد الخبراء على أهمية ارتداء المعينات السمعية، أو السماعات الطبية لضعاف السمع، من لحظة الاستيقاظ في الصباح وحتى الذهاب للنوم في المساء، بحسب ما نشره موقع healthnews.

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كما أفادت نتائج دراسة سريرية أميركية، برعاية كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة، بأن استخدام المعينات السمعية طوال الوقت يهدف إلى تحسين نوعية الحياة، وخاصة تحسين القدرة على التواصل وتعزيز العلاقات الإنسانية والاستقرار العاطفي، والوصول إلى مرحلة القدرة على السيطرة على أحداث الحياة، بالإضافة إلى تحسين الأداء الجسدي والمعرفي.

لكن لا ينبغي استخدامها في الحالات التالية:



• أثناء النوم.

• أثناء السباحة، أو القيام بأنشطة تصدر ضوضاء، مثل جز العشب.

• أثناء الاستحمام.

• عند الذهاب لصالون الحلاقة أو تصفيف الشعر

• عند وضع العطور أو مستحضرات التجميل أو واقي الشمس.

• في حالة التعرض لضوضاء عالية مثل الأدوات الكهربائية أو الموسيقى الصاخبة.

كما سيسمح عدم استخدام السماعات، أثناء القيام بالأنشطة المذكورة أعلاه، بإراحة قنوات الأذن، مما يقلل من فرص تهيجها أو تكوين شمع الأذن بشكل مفرط.

نصائح لاستخدام مثالي

وينصح الخبراء بأن يتم ترك المعينات السمعية في حالة عدم استخدامها داخل الصندوق الخاص بها، والذي يكون عادة مجهزا لإعادة شحن البطاريات.

وإذا كانت السماعات الطبية من الطراز السابق، فيجب التأكد من فتح باب البطارية لضمان عدم تراكم الرطوبة بداخلها وأنه لا يتم استهلاك طاقة البطارية.