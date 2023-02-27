اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بيئة للعمل - شترستوك
تعبيرية

خبر غير سار لأصحاب العمل.. فوائد مذهلة لدوام 4 أيام بالأسبوع

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت دراسة جديدة أن العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع يحمل فوائد مذهلة تشمل تحسن الصحة العقلية والجسدية والنفسية للعاملين وذلك في تجربة ميدانية شملت 61 شركة وحوالي 2900 عامل في المملكة المتحدة.

طلبات التوظيف تتهافت على الشركات التي تعمل 4 أيام أسبوعياً قصص اقتصادية العمل طلبات التوظيف تتهافت على الشركات التي تعمل 4 أيام أسبوعياً

ونشرت منظمة "فور دايز غلوبال" غير الربحية نتائج واعدة لتجربة استمرت 6 أشهر، فقد أبلغ 2900 عامل في التجربة عن مستويات أقل من التوتر والقلق والإرهاق والتعب، مشيرين إلى أنها كانت فرصة أكبر لتقليل الإجهاد وتحسين الصحة العقلية والمزيد من ممارسة الرياضة ووقت أسهل للنوم.

إيرادات مرتفعة

وقالت 47 شركة من أصل 61 أبلغت عن البيانات المالية، أن الإيرادات بقيت على حالها إلى حد كبير، وفق ما نشره موقع "businessinsider".

كما قالت 56 شركة من أصل 61 بنسبة 92%، إنها مستمرة في نظام 4 أيام في الأسبوع، فيما أكدت 18 شركة تغيير سياستها للنظام الجديد بشكل دائم.

من مكتب للعمل - شترستوك
من مكتب للعمل - شترستوك

أما الموظفون، فقال 90% منهم إنهم يرغبون في استمرار العمل بأربعة أيام أسبوعيا. وأفاد 55% من الموظفين بزيادة قدرتهم على العمل.

ووجد 60% من الموظفين قدرة متزايدة على الجمع بين العمل ومسؤوليات الرعاية، وذكر 62% أنه من السهل الجمع بين العمل والحياة الاجتماعية.

انخفاض القلق والتعب ومشاكل النوم

وفي حين، انخفضت مستويات القلق والتعب ومشاكل النوم وتحسنت الصحة العقلية والجسدية، وجد الموظفون أيضا أنه من الأسهل موازنة عملهم مع الالتزامات الأسرية والاجتماعية بنسبة 54%.

من جانبه، قال فيليب جيرمان، عالم النفس في جامعة بنسلفانيا "من المنطقي أن العمل لساعات أقل سيكون مرتبطا بمجموعة من التحسينات".

كما أضاف "أود رؤية دراسة أطول لمعرفة ما إذا كانت الآثار الإيجابية ستستمر".

من مكتب للعمل - شترستوك
من مكتب للعمل - شترستوك

وقت أقل.. ونتيجة أفضل

يذكر أن هناك أبحاثا أخرى حول أدمغة البشر وسلوكهم تدعم الفكرة القائلة إن وقتا أقل في الوظيفة يمكن أن يكون أفضل للعمال وأصحاب العمل. فقد أظهرت الأبحاث أيضاً أن الناس يميلون إلى زيادة جهودهم في العمل مع اقتراب عطلة الأسبوع.

كذلك وجدت دراستان أن مجرد الاستيقاظ في الصباح من أجل العمل يمكن أن يتسبب في إفراز جسمك لمستويات أعلى من هرمون التوتر (الكورتيزول) مما كان عليه في عطلة نهاية الأسبوع.

وهذا ليس سيئا لكن الإجهاد المطول، والكثير من الكورتيزول بمرور الوقت، يمكن أن يساهم في مجموعة من مشاكل الصحة الجسدية والعقلية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عائلات سورية تقيم في مقاهي قهرمان مرعش التركية عائلات سورية تقيم في مقاهي قهرمان مرعش التركية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط