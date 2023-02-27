في اللحظة الأخيرة.. مشكلة فنية تعطل رحلة للفضاء

أجبرت مشكلة فنية في اللحظات الأخيرة شركة "سبيس إكس" على إلغاء محاولة الاثنين لإطلاق أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة ناسا.

وتوقف العد التنازلي مع بقاء دقيقتين فقط على الإقلاع من مركز كينيدي للفضاء. ومع تبقي جزء من الثانية فقط على الانطلاق، لم يكن هناك وقت للتعامل مع المشكلة التي كانت في نظام اشتعال المحرك، وفق أسوشييتد برس.

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فيما لم تعلن سبيس إكس موعد المحاولة المقبلة، والتي قد تكون في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، على الرغم من توقعات الطقس السيئ.

كانوا مربوطين في الكبسولة

يذكر أن اثنين من رواد الفضاء الأربعة من ناسا، بالإضافة لرائد فضاء روسي وآخر من الإمارات، كانوا مربوطين في الكبسولة فوق صاروخ فالكون.

وعندما أعلنت سبيس إكس أن الوقود سيبدأ في الخروج من الصاروخ، أجاب قائد الفريق ستيفن بوين: "سنجلس هنا في الانتظار". بينما كان من المتوقع أن يستغرق الأمر قرابة الساعة.

يشار إلى أن بوين وطاقمه - بينهم سلطان النيادي، أول رائد فضاء إماراتي وعربي يكلف بمهمة فضائية مدتها شهر - سيحل محل طاقم سبيس إكس الذي ذهب إلى المحطة الفضائية في أكتوبر من العام الماضي.