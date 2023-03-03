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عائلة سلطان النيادي لحظة الوداع قبيل الانطلاق (الرحلة تأجلت حتى أمس الخميس)

استمع.. أول رسالة للنيادي من الفضاء "الحمدلله وصلنا"

تعد هذه الرحلة أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب

دبي - العربية.نت
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بعدما انطلق طاقم مهمة "كرو 6" (Crew 6)، الخميس، باتجاه محطة الفضاء الدولية، ضامّاً معه 4 أفراد بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وصلت المركبة أخيراً.

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فقد أرسل الرائد الإماراتي أول رسالة من الفضاء، نشرها حساب مركز الشيخ محمد بن راشد الرسمي في تويتر.

وأهدى الرائد سلامه لعائلته وبلاده، مؤكداً وصول مركبته إلى الفضاء.

كذلك شكر الشاب مركز الشيخ محمد ووكالة الفضاء الدولية وكل من ساهم في إنجاز تلك المهمة.

وأقلعت مركبة الإطلاق سبيس إكس، التي تتكون من صاروخ فالكون 9 تعلوه كبسولة كرو دراجون تعمل بشكل مستقل تسمى إنديفور، في الساعة 12:34 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:34 بتوقيت غرينتش) من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأميركية أمس الخميس.

وأظهر بث مباشر عبر الإنترنت لوكالة ناسا المركبة الفضائية، التي يعادل ارتفاعها 25 طابقا وهي ترتفع من برج الإطلاق.

بينما تهدر محركاتها التسعة من طراز مرلين مطلقة سحبا من الدخان وكرة نارية حمراء أضاءت السماء قبل الفجر.

أطول مهمة علمية بتاريخ العرب

يشار إلى أن الرحلة كانت تأجلت في مرحلة الانطلاق يوم 27 فبراير/شباط الماضي بسبب عطل في المعدات الأرضية بمجمع جون كينيدي للفضاء.

ثم عادت وكالة "ناسا" وأعلنت أن مرحلة الانطلاق ستتم في 2 مارس/آذار.

كما من المقرر أن يخوض الرائد العربي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر 6 أشهر متواصلة في محطة الفضاء الدولية.

كذلك سيشارك النيادي بتجارب علمية في 10 مجالات حيوية طوال مدة المهمة.

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