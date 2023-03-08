نظام أمني جديد للبيانات الأوروبية على "تيك توك".. ماهو؟

في ظل الضغط المتزايد من أعضاء البرلمانات في أوروبا وأميركا، أعلنت شركة "تيك توك" نظاما أمنيا جديدا للبيانات في أوروبا تحت اسم مستعار هو "مشروع كلوفر".
وقالت "تيك توك" في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، إنها ستبدأ في تخزين بيانات المستخدمين الأوروبيين المحليين هذا العام مع استمرار الهجرة حتى عام 2024.
وفي إطار هذه الخطوة، أكدت الشركة أنها ستنشئ قريبا مركزا جديدا للبيانات في أيرلندا ومركزا آخر في النرويج، وسيدير المركزين طرف ثالث لم يتم كشف النقاب عنه.
مشكلات وحلول
وقال تيو بيرترام نائب رئيس العلاقات الحكومية والسياسات العامة "إننا شركة تؤيد الامتثال.. أخبرونا ما هي المشكلات التي تواجهونها لنعمل معا على حلها.. هذا هو نهجنا في الولايات المتحدة وفي كل مكان".
وقالت الشركة إنها سوف تقلل نقل البيانات خارج المنطقة وستقلص إمكانية إطلاع الموظفين على بيانات المستخدمين بشكل داخلي.
وتبنت شركة "تيك توك" استراتيجية مشابهة في الولايات المتحدة تحت اسم مستعار هو "مشروع تكساس" في محاولة لاسترضاء أعضاء الكونغرس الذين يتخذون موقفا معاديا.
مخاوف متزايدة
يذكر أن البرلمان الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي حظروا تطبيق "تيك توك" على هواتف الموظفين بسبب تزايد المخاوف من هذه الشركة التي تمتلكها شركة "بايت دانس" الصينية وما إذا يمكن للحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها.
وفي نفس الوقت، أيد البيت الأبيض قانونا يمنح الإدارة صلاحيات جديدة لحظر تطبيق "تيك توك" المملوك للصين فضلا عن التكنولوجيات الأجنبية إذ شكلت تهديدا أمنيا قوميا.
-
بعد كارثة القطار.. تظاهرات تطالب باستقالة حكومة اليوناننزل أكثر من 50 ألف شخص، الأربعاء، إلى الشوارع في مختلف أنحاء اليونان فيما نظم عمال إضرابات للتعبير عن غضبهم بعد أسبوع على أسوأ كارثة قطار في تاريخ ... العرب والعالم
-
غوتيريش يعلق على فيديو إعدام جندي السيجارة: صادم!بعدما انتشرت لحظات إعدامه على يد قوات روسية بين الأوكرانيين خلال اليومين الماضيين، ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من كييف بالمشاهد ... العرب والعالم
-
فجوة مرعبة.. أشهر خبراء الزلازل بتركيا ينسف نظرية الهولنديجدد أحد أشهر خبراء الزلازل في تركيا تحذيراته بشأن زلزالٍ مدمّر وفجوة مرعبة، من المحتمل أن يضرب مدينة إسطنبول ثاني أكبر المدن التركية التي يبلغ عدد ... العرب والعالم