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الحوت كيسكا - رويترز من 2
الحوت كيسكا - رويترز
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البيئة

نفوق كيسكا.. آخر حوت قاتل يعيش بالأسر في كندا عن 47 عاماً

منظمة "أنيمال جاستيس" دعت لإجراء تحقيق في المعاملة التي كانت تتلقاها كيسكا من قبل المسؤولين في "مارين لاند"

العربية.نت، رويترز
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قالت حكومة إقليم أونتاريو، أمس الجمعة، إن كيسكا آخر حوت قاتل يعيش في الأسر في كندا، نفقت. وأضافت أن حديقة "مارين لاند" الترفيهية التي كانت تعيش فيها كيسكا قد أبلغتها بالواقعة.

وقال برنت روس، المتحدث باسم وزارة الأمن العام في أونتاريو في بيان بالبريد الإلكتروني: "أبلغت حديقة مارينلاند الوزارة بنفوق أنثى الحوت المسماة كيسكا في الحديقة في التاسع من مارس 2023".

حديقة "مارين لاند" الترفيهية في كندا (وسائل الإعلام الكندية)
حديقة "مارين لاند" الترفيهية في كندا (وسائل الإعلام الكندية)

وقد "تم إجراء تشريح للحوت النافق من قبل متخصصين"، بحسب البيان.

و"مارين لاند" هي حديقة ترفيهية في منطقة شلالات نياغرا في أونتاريو. وكان قد تم اصطياد كيسكا وهي صغيرة في مياه آيسلندا عام 1979، ونفقت وهي تبلغ من العمر حوالي 47 عاما.

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وقال مسؤولو الحديقة إن صحة كيسكا تدهورت في الأسابيع الأخيرة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤولي الحديقة قولهم إن "فريق رعاية الثدييات البحرية والخبراء بذلوا قصارى جهدهم لتوفير سبل الراحة لكيسكا وسيحزنون على فقدانها".

ودعت منظمة "أنيمال جاستيس" وهي منظمة لا تسعى للربح وتدافع عن حقوق الحيوان إلى إجراء تحقيق في المعاملة التي كانت تتلقاها كيسكا من قبل المسؤولين في "مارين لاند".

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