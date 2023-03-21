إليك ألذ كوب.. كيف يحضّر رواد الفضاء القهوة؟

كثيرة هي الأمور التي يصعب فعلها بالفضاء، ولو حدثت فعلاً تبقى خطواتها مبهمة للناس، فكيف بشرب كوب من القهوة؟!.

فبسبب انعدام الجاذبية الذي يميز الحياة على متن المحطة، يبقى كوب القهوة ربما حلماً لرواد الفضاء، إلا أن لا مكان للمستحيل مع الإرادة.

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ألذ كوب قهوة

فقد أظهر مقطع فيديو نشره رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، شاركه مع متابعيه عبر تويتر، طريقة تحضير القهوة في الفضاء.

واستخدم النيادي في الفيديو الأكياس المعبأة مسبقاً بأنواع مختلفة من مزيج البن، ثم أضاف إليها الماء المحضر من جهاز خاص يساعد على التسخين أو التبريد، بعدها استخدم قشة لإدخالها في هذه الأكياس للاستمتاع بكوب ساخن من المشروب اللذيذ.

في الفضاء كما على الأرض.. لا يبدأ النهار إلا بقهوة.. ☕️ هكذا بدأت أول صباح لي على متن محطة الفضاء الدولية.. متحمس جدًا للقائكم في الاتصال المباشر غدًا. أتمنى لكم يوم سعيد! pic.twitter.com/U6F4eU2iOf — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) March 20, 2023

وقال النيادي، في تغريدة مرفقة بفيديو لتحضير القهوة في الفضاء: "في الفضاء كما على الأرض لا يبدأ النهار إلا بقهوة، هكذا بدأت أول صباح على متن محطة الفضاء الدولية.. متحمس جداً للقائكم في الاتصال المباشر غداً، أتمنى لكم يوما سعيدا".

أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء

يشار إلى أن تحضير كوب من القهوة صعب وسط انعدام الجاذبية لإمكانية تحول قطرات المياه أو البن إلى كرات وغبار تطفو في الهواء.

أما النيادي، فيخوض هذه الأيام أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر 6 أشهر متواصلة في محطة الفضاء الدولية بعدما انطلقت في 2 مارس/آذار.

وسيشارك الرائد الإماراتي بتجارب علمية في 10 مجالات حيوية طوال مدة المهمة.