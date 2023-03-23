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This handout photo taken on May 7, 2018 and released to AFP on March 23, 2023 courtesy of Kenji Suetsugu, lead scientist and phytology professor at Kobe University, shows a 'spiranthes hachijoensis' (Orchidaceae), a new species of orchid, in Ena, Gifu prefecture. A new species of orchid with delicate glass-like blooms has been discovered by Japanese scientists, who found the pink and white plant hiding in plain sight in gardens and parks. (Photo by Kenji Suetsugu / Courtesy of Kenji Suetsugu / AFP) / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / COURTESY OF KENJI SUETSUGU - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Courtesy of Kenji Suetsugu - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
زهرة الأوركيد المكتشفة حديثاً

أزهاره أشبه بالزجاج.. اكتشاف نوع جديد من نبات الأوركيد

تنتشر هذه النبتة التي أطلق عليها اسم Spiranthes hachijoensis في المتنزهات والحدائق في جميع أنحاء اليابان

طوكيو – فرانس برس
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اكتشف علماء يابانيون نوعاً جديداً من نبات الأوركيد تبدو أزهاره الوردية والبيضاء الرقيقة أشبه بالزجاج.

على الرغم من وجود هذه النباتات في المتنزهات والحدائق في جميع أنحاء اليابان، احتاج هؤلاء الباحثون في جامعة كوبي عشر سنوات لتأكيد أن هذا النبات Spiranthes hachijoensis ("سبيرانتيس هاتشيجوينسيس")، والذي يُطلق عليه أحياناً "ضفائر السيدات'' نظراً لتشابهه مع خصلات الشعر، هو من الأنواع غير المعروفة سابقاً.

زهرة الأوركيد المكتشفة حديثاً
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  • زهرة الأوركيد المكتشفة حديثاً
  • زهرة الأوركيد المكتشفة حديثاً
  • زهرة الأوركيد المكتشفة حديثاً
(3 صور)
زهرة الأوركيد المكتشفة حديثاً
زهرة الأوركيد المكتشفة حديثاً
زهرة الأوركيد المكتشفة حديثاً
زهرة الأوركيد المكتشفة حديثاً
زهرة الأوركيد المكتشفة حديثاً
زهرة الأوركيد المكتشفة حديثاً
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وقال الباحث الرئيسي في الدراسة كنجي سويتسوغو لوكالة "فرانس برس" اليوم الخميس: "فوجئنا باكتشاف نوع جديد من "ضفائر السيدات"، وهو نبات شائع لدرجة أنه يمكن رؤيته في المتنزهات والحدائق وبين النباتات المزروعة في الأحواض".

وأشار هذا الأستاذ في علم النبات إلى أن بعض العينات جاءت من "نباتات في الأحواض والحدائق"، بينها تلك المحفوظة في مدرسة ثانوية في وسط جيفو باليابان.

وقالت جامعة كوبي في بيان "بمظهرها الغريب وأزهارها الرقيقة التي تشبه أجساماً زجاجية، لطالما حظيت هذه الزهرة بالاهتمام".

حتى إن هذا النبات، بزهوره الحلزونية، ورد ذكره في أقدم المختارات الشعرية اليابانية، "مانيوشو"، التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن.

وجرى الإعلان عن هذا الاكتشاف الأسبوع الماضي في مجلة "بلانت ريسرتش"، وسُميت زهرة الأوركيد Spiranthes hachijoensis لأن عينات كثيرة منها رُصدت في جزيرة هاتشيجوجيما في طوكيو.

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