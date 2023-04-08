سبتمبر وقت الذروة.. ما علاقة اكتمال القمر بزيادة حالات الانتحار؟

لطالما سمعنا في الآونة الأخيرة من علماء جيولوجيين عن تأثير حركة القمر وغيره من الكواكب على نشاط حركة الزلازل التي تشهدها الكرة الأرضية، وسمعنا كثيرا وعبر التاريخ عن أن اكتمال القمر قد يحدث تغيرات غامضة في البشر وربما بكائنات حية أخرى. والآن، كشفت دراسة أن اكتمال القمر مرتبط بزيادة حالات الانتحار.

فالأطباء النفسيون في كلية الطب بجامعة إنديانا، وبعد مراقبة وتحليل معلومات اكتشفوا أن الوفيات بالانتحار زادت بشكل كبير خلال أسبوع اكتمال القمر، حيث أظهر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما زيادة أكبر. ونظروا أيضا في الوقت من اليوم والشهور التي حدثت فيها حالات الانتحار.

مادة اعلانية

ووجدوا أنها غالبا ما تحدث ما بين الساعة 3 إلى 4 مساء والتي يمكن أن تكون مرتبطة بالضغوط على مدار اليوم، بالإضافة إلى بدء انخفاض الضوء، ما يتسبب في انخفاض التعبير عن جينات الساعة البيولوجية والكورتيزول، كما تزيد في شهر سبتمبر هو وقت الذروة لحالات الانتحار، إذ يمر العديد من الأشخاص بنهاية الإجازات الصيفية، ما قد يتسبب في الإجهاد.

جاءت هذه النتيجة التي نشرت في "Discover Mental Health" بعد متابعة من الدكتور ألكسندر نيكولسكو وفريقه في بيانات من مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة ماريون في إنديانا حول حالات الانتحار التي حدثت في الفترة من 2012-2016.

وقال: "أردنا تحليل الفرضية القائلة بأن حالات الانتحار تزداد خلال الفترة التي تقترب من اكتمال القمر وتحديد ما إذا كان يجب متابعة المرضى المعرضين لمخاطر عالية عن كثب خلال تلك الأوقات".

ولفت نيكولسكو إلى أنه تم اختبار قائمة من المؤشرات الحيوية في الدم من أجل الانتحار. "ويبدو أن المؤشرات الحيوية للانتحار التي تنبئ بالانتحار أثناء اكتمال القمر وساعة الذروة في اليوم وشهر الذروة في العام مقارنة بخارج تلك الفترات هي جينات تنظم الساعة الداخلية للجسم، وتسمى الساعة اليومية. وباستخدام المؤشرات الحيوية، وجدنا أيضا أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تعاطي الكحول أو الاكتئاب قد يكونون أكثر عرضة للخطر خلال هذه الفترات الزمنية".

وأشار نيكوليسكو إلى أن زيادة الضوء المنبعث من البدر يمكن أن تكون هي ما يؤدي إلى زيادة حالات الانتحار خلال تلك الفترة.

ويلعب الضوء المحيط دورا رئيسيا في إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، وهي الدورة الطبيعية المكونة من 24 ساعة التي تتبعها أجسامنا لتنظيم وقت النوم، وعندما نكون مستيقظين. يمكن أن يؤثر ضوء القمر على الناس في وقت يجب أن يكون أكثر قتامة.