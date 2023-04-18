اكتشاف مذهل قد يحول مسار الأزمة القلبية والسكتة الدماغية

يعتبر الالتهاب الحاد، سواء الاحمرار أو الألم أو الكدمات حول الإصابات، يعد بمثابة وسيلة تنبيه لجهاز المناعة إلى وجود ضرر يحتاج للتعافي والشفاء.

ولكن، إذا استمرت الاستجابة المناعية لفترة طويلة، فيمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى تعرض الأنسجة السليمة للهجوم ويزداد خطر الإصابة بأمراض خطيرة بشكل متزايد.

مادة اعلانية

وفي دراسة حديثة، توصل فريق باحثين في أستراليا إلى اكتشاف مذهل، حيث كشفوا عن كيفية انتقال خلايا الدم البيضاء من الأوعية الدموية إلى مواقع الإصابة، وهو الاكتشاف الذي سيفتح الباب أمام تطوير علاجات يمكن أن توقف أو تبطئ انتقال خلايا الدم البيضاء في مساراتها، وبالتالي توفير نتائج أفضل للأمراض التي يسببها الالتهاب المزمن.

آلية "انفصال"

كما كشفت الدراسة، التي أجراها معهد سينتيناري لطب السرطان وبيولوجيا الخلية في أستراليا، عن الآلية التي "تنفصل" فيها العدلات عن الأوعية الدموية، مما يسمح لها بالتحرك في أنحاء الجسم. -تعد العدلات نوعًا من خلايا الدم البيضاء وهي مكونات أساسية لجهاز المناعة و"المستجيب الأول" للإصابة أو العدوى، ولكن الكثير من الأشياء الجيدة بمرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى حالات التهاب مزمن وخطير، وفق ما نقله موقع New Atlas.

بروتين PDI

من جانبها، قالت دكتورة جويس تشيو، الباحث الرئيسي في الدراسة من مركز سينتيناري البحثي في جامعة سيدني، إنه للانتقال إلى موقع الإصابة، يجب أن تلتصق العدلات وتنفصل عن جدران الأوعية الدموية، وأنه على الرغم من معرفة كيفية مساعدة الانتجرينات للعَدلات على الالتصاق ببعضها البعض، لكن لم يكن معروفًا كيف تنفصل ".

وحدد العلماء بروتينًا تفرزه العدلات، وهو بروتين ثنائي كبريتيد إيزوميراز PDI، والذي يلعب دورًا محوريًا في تمكين الخلايا من الانفصال عن الأوعية الدموية، والذي تعتقد دكتورة تشيو أنه من خلال استهدافه يمكن أن يكون إطلاق العدلات محدودًا.

عقاقير جديدة

كما أضافت: "يمكن تصميم عقاقير جديدة لتثبيط PDI ، لمنع العدلات من" فك الارتباط "والانتقال من جدران الأوعية الدموية. إن منع العدلات من التحرك يمكن أن يساعد في منع الالتهاب المزمن عن طريق تقليل قدرتها على التراكم في مواقع الإصابة أو العدوى."

النوبات القلبية والسكتات الدماغية

في حين أن العدلات ضرورية بالطبع للاستجابة المناعية للإصابات، فإن الحد من قدرتها على جمع الأنسجة السليمة وإتلافها ربما يكون له تأثير كبير على الأمراض المرتبطة بالالتهابات المزمنة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وقالت دكتورة تشيو: "يمكن أن تمهد نتائج البحث الطريق للعلاجات الجديدة واستراتيجيات الإدارة القادرة على الحد من مدى الالتهاب، وربما تحسين النتائج للأفراد المصابين بأمراض التهابية مزمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية".