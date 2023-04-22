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Two surfers wade through water in Huntington Beach, Calif., Monday, April 17, 2023. (AP Photo/Jae C. Hong) ركوب الأمواج على أحد شواطء كاليفورنيا
ركوب الأمواج على أحد شواطئ كاليفورنيا
التغير المناخي

بالصور.. لمحات من الأرض المتغيرة كما تبدو من الأعلى

مع احتفال العالم بيوم الأرض اليوم.. تظهر آثار النشاط البشري عبر سطح الكوكب

واشنطن – أسوشيتد برس
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متفحمة أو مجففة أو مغمورة أو متراكمة أو محفورة أو مفككة، زرقاء أو خضراء أو تحولت إلى غبار: هذه هي الأرض كما تبدو من الأعلى.

مع احتفال العالم بيوم الأرض اليوم السبت، تظهر آثار النشاط البشري عبر سطح الكوكب. وسيكون للعلاقة بين الناس والعالم الطبيعي عواقب لسنوات قادمة.

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في العراق، تذبل البحيرات وتجف مع ضعف هطول الأمطار، وتغير أنماط الطقس بسبب تغير المناخ من صنع الإنسان.

جفاف بحيرة ساوة في العراق
جفاف بحيرة ساوة في العراق

في فلوريدا، المشكلة معاكسة: كثرة المياه تسد الطرقات والأحياء، وتحاصر السيارات وتقطع السبل بالناس، بسبب الظروف غير المنتظمة.

فيضانات ضربت فلوريدا هذا الشهر
فيضانات ضربت فلوريدا هذا الشهر

في المدن الكبرى، مثل كوالالمبور سريعة النمو في ماليزيا، تنطلق ناطحات السحاب لأعلى بينما في غيانا تقوم الحفارات بالحفر في أعماق الأرض بحثاً عن رواسب الذهب.

بزوغ الفجر فوق كوالا لمبور في ماليزيا
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  • بزوغ الفجر فوق كوالا لمبور في ماليزيا
  • مناجم للذهب في غويانا
(2 صور)
بزوغ الفجر فوق كوالا لمبور في ماليزيا
بزوغ الفجر فوق كوالا لمبور في ماليزيا
مناجم للذهب في غويانا
مناجم للذهب في غويانا

في كاليفورنيا، يمتطي راكبو الأمواج المياه في المحيط. في نيوجيرزي، تغطي الألواح الشمسية البرك، وفي الهند تغرق شباك الصيد في البحيرات.

ألواح للطاقة الشمسية فوق خزان للمياه في نيو جيرسي الأميركية
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  • ألواح للطاقة الشمسية فوق خزان للمياه في نيو جيرسي الأميركية
  • صياد أسماك في إحدى مناطق الهند
  • ركوب الأمواج على أحد شواطئ كاليفورنيا
(3 صور)
ألواح للطاقة الشمسية فوق خزان للمياه في نيو جيرسي الأميركية
ألواح للطاقة الشمسية فوق خزان للمياه في نيو جيرسي الأميركية
صياد أسماك في إحدى مناطق الهند
صياد أسماك في إحدى مناطق الهند
ركوب الأمواج على أحد شواطئ كاليفورنيا
ركوب الأمواج على أحد شواطئ كاليفورنيا

في هذه الأثناء، يجد سكان الأحياء في ولاية يوتا الأميركية المياه في مكان لا ينبغي أن تكون فيه.. بينما يتجولون في شوارعهم ومنازلهم.

على اليابسة، يقع المزارعون فريسة لنزوات الطقس، مع تغير الأنماط بسبب تغير المناخ. في الأرجنتين، تحول الأراضي الجافة المحاصيل إلى اللون الرمادي. وخارج برشلونة مباشرة، ظهرت أسِرَّة مائية جديدة متصدعة ومتعطشة بعد شهور قليلة من هطول الأمطار.

أراض زراعية في الأرجنتين التي أثر الجفاف على محصولها من الصويا والذرة
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  • أراض زراعية في الأرجنتين التي أثر الجفاف على محصولها من الصويا والذرة
  • أراض جافة ومشققة قرب خزان للمياه في إسبانيا
  • قارب غارق يطفو بعد انحسار المياه في أحد خزانات المياه في إسبانيا
  • مراسي لقوارب تظهر بعد انحسار الثلج عن إحدى بحيران مينيسوتا
  • الغيوم تغطي منطقة يسكنها السكان الأصليين في فنزويلا
  • منطقة في ولاية يوتا الأميركية تم إخلاؤها من السكان بسبب ثوبان الثلب وجريان المياه في شاوعها إثر ارتفاع الحرارة بكل قياسي
  • منطقة ساحلية قرب ليشبونا في البرتغال
  • مزارع في حقل للصويا في الأرجنتين
(8 صور)
أراض زراعية في الأرجنتين التي أثر الجفاف على محصولها من الصويا والذرة
أراض زراعية في الأرجنتين التي أثر الجفاف على محصولها من الصويا والذرة
أراض جافة ومشققة قرب خزان للمياه في إسبانيا
أراض جافة ومشققة قرب خزان للمياه في إسبانيا
قارب غارق يطفو بعد انحسار المياه في أحد خزانات المياه في إسبانيا
قارب غارق يطفو بعد انحسار المياه في أحد خزانات المياه في إسبانيا
مراسي لقوارب تظهر بعد انحسار الثلج عن إحدى بحيران مينيسوتا
مراسي لقوارب تظهر بعد انحسار الثلج عن إحدى بحيران مينيسوتا
الغيوم تغطي منطقة يسكنها السكان الأصليين في فنزويلا
الغيوم تغطي منطقة يسكنها السكان الأصليين في فنزويلا
منطقة في ولاية يوتا الأميركية تم إخلاؤها من السكان بسبب ثوبان الثلب وجريان المياه في شاوعها إثر ارتفاع الحرارة بكل قياسي
منطقة في ولاية يوتا الأميركية تم إخلاؤها من السكان بسبب ثوبان الثلب وجريان المياه في شاوعها إثر ارتفاع الحرارة بكل قياسي
منطقة ساحلية قرب ليشبونا في البرتغال
منطقة ساحلية قرب ليشبونا في البرتغال
مزارع في حقل للصويا في الأرجنتين
مزارع في حقل للصويا في الأرجنتين
في يوم الأرض.. مطالبات متكررة بإجراءات للحد من الاحتباس الحراري علم التغير المناخي في يوم الأرض.. مطالبات متكررة بإجراءات للحد من الاحتباس الحراري

يذكر أن الاحتفال لأول مرة بيوم الأرض بدأ في عام 1970، حيث بشّر بميلاد حركة بيئية شجعت الناس في جميع أنحاء العالم على حماية العالم الطبيعي. اليوم، يحث النشطاء البيئيون أيضاً على اتخاذ إجراءات لمكافحة تغير المناخ، الذي تسارعت وتيرته في العقود الأخيرة.

وفي جميع أنحاء العالم، يمارس النشطاء من جميع الأعمار الضغط على الحكومات والشركات لبذل المزيد لحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ.

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