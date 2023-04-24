أمواج متوحشة.. شاهد أغرب الظواهر في السماء

شوهدت سحب متموجة وغريبة في أجزاء من ولاية نيو هامبشاير الأميركية قبل عاصفة ضربت المنطقة مساء أمس الأحد.
والغيوم هذه تعرف باللاتينية باسم Undulatus asperatus أي "الأمواج المتوحشة"، وهي عبارة عن طبقة سميكة من السحب المضطربة التي تحدث عادةً على ارتفاع أقل من 7000 قدم.
وعادة ما تتكون هذه الغيوم قبل عاصفة كبيرة، بحسب موقع wmur9.
كأمواج البحر
وتتشكّل بسبب هبوب رياح جافة من أعالي الجبال ثم تنساب للمناطق السفلية الرطبة فتتحول إلى غيوم متموجة ومع أشعة الشمس يصبح شكلها النهائي كأمواج البحر.
وتم اكتشاف هذا النوع من الغيوم قبل تسع سنوات، وأعطت هيئة الطقس الرسمية للأمم المتحدة اعترافاً رسمياً بـ 12 نوعاً جديداً من السحب، بما في ذلك asperatas.
كما ترتبط الغيوم ارتباطاً وثيقاً بالسحب المتموجة على الرغم من أنها تبدو مظلمة وشبيهة بالعواصف، إلا أنها تميل إلى التبدد دون تشكيل عاصفة.
The clouds this morning in Houston before the rain moved in. The incredible and rare #undulatusasperatus clouds. #clouds #rain #houston pic.twitter.com/AgeXmbsELG— Anthony Yanez (@KPRC2Anthony) April 23, 2023
وكانت هذه الغيوم المنذرة بالسوء شائعة بشكل خاص في مناطق السهول بالولايات المتحدة، وغالباً خلال ساعات الصباح أو منتصف النهار بعد نشاط العواصف الرعدية.
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