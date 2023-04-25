الفضاء
الصين تبحث بناء هياكل على سطح القمر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد
بدأ عدد من الجامعات الصينية، بالفعل في استكشاف إمكانية استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد على القمر
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تدرس الصين في إطار برنامج استكشاف القمر، إمكانية بناء هياكل على سطح القمر باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بحسب ما كشفت صحيفة تشاينا ديلي.
وقال الخبير في وكالة الفضاء الوطنية الصينية، وو ويرونج "إذا أردنا البقاء على القمر لفترة طويلة، فنحن بحاجة إلى إقامة محطات باستخدام مواد من على سطح القمر نفسه"، مشيرا إلى أن مركبة الفضاء " شنتشو 8"، التي من المفترض أن تنطلق إلى سطح القمر، مصممة لإجراء أبحاث حول التركيب المعدني للقمر، وكذلك لاختبار إمكانية استخدام بعض التقنيات الحديثة، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، للعمل على سطح القمر.
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وقد بدأ عدد من الجامعات الصينية، مثل جامعة تونغجي في شنغهاي وجامعة جياوتونغ في شيان، بالفعل في استكشاف إمكانية استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد على القمر.
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