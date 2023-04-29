تفاصيل غريبة وراء الحلم الواضح في المنام

تحمل فكرة أن يكون الشخص واعياً في أحلامه، بل لديه القدرة على توجيهها وتكييفها، جاذبية واضحة. يمكن عندئذ أن يكون أي شيء ممكناً في حلم واضح، من الناحية النظرية على الأقل، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

الحلم الواضح يعني ببساطة حلمًا يدرك فيه المرء أنه يحلم بينما لا يزال نائمًا. وهناك بالطبع مجموعة كبيرة مما يمكن أن يحدث في الحلم ضمن هذا التعريف - من الوعي العابر والسلبي الذي يحلم به إلى السيطرة الكاملة على الحلم والقدرة على توجيهه.

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بشكل عفوي

تقول كارين كونكولي، باحثة في علم النفس في جامعة نورث وسترن، في الأبحاث التي أجريت في مختبرات النوم، "إذا كان الشخص قادرا على إرسال إشارات بحركات العين أثناء نوم حركة العين السريعة REM، التي يحدث فيها الحلم المنتظم، بوضوح، فإنه يرى حلمًا واضحًا".

فيما يقول مايكل شريدل، الباحث في مختبر النوم في المعهد المركزي للصحة العقلية في مانهايم بألمانيا: إن "هناك أشخاصا يمكنهم تعلم [القيام برؤية حلم واضح] في غضون أيام ويحتاج الآخرون إلى ثلاثة أشهر"، بينما يستطيع البعض رؤية حلم واضح بشكل عفوي غير متعمد.

علاج للاضطرابات النفسية

لقد وجدت الدراسات أن الدافع الرئيسي للأحلام الواعية هو ببساطة الاستمتاع أو تحقيق الرغبات. لكن العديد من الأشخاص يستخدمون أيضًا الأحلام الواضحة للمساعدة في التخلص من الكوابيس السيئة أو حل المشكلات أو استكشاف الأفكار الإبداعية أو ممارسة المهارات. ومن المرجح أن الأحلام الواضحة يمكن أن تستخدم لعلاج الاضطرابات النفسية الخطيرة مثل الاكتئاب السريري واضطراب ما بعد الصدمة.

مرضى الفصام

لكن يمكن ألا تكون بعض التقنيات المستخدمة لرؤية حلم واضح فكرة جيدة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية عقلية معينة، مثل مرضى الفصام الذين يكافحون بالأساس لمعرفة الفرق بين الخيال والواقع، بحسب ما ذكره دنهولم أسبي، وهو باحث زائر في علم النفس بجامعة أديلايد الأسترالية.

آلية تعامل مع الكوابيس

في دراسة استقصائية أجريت عام 1998 حول سلوك أحلام 1000 مشارك نمساوي، أفاد 26% بوجود أحلام واضحة في بعض الأحيان. وتوصلت دراسة استقصائية، أجريت عام 2011 على 900 بالغ ألماني، إلى أن نصف المشاركين أفادوا بأنهم يرون حلمًا واضحًا، وكان أكثر شيوعًا بين النساء والشباب.

يقول تاداس ستومبريس، الأستاذ المساعد في علم النفس بجامعة فيلنيوس في ليتوانيا، إن معظم الحالمين الواعين لديهم هذه الأحلام بشكل طبيعي وعفوي بشكل غير مقصود أو متعمد. في أغلب الأحيان، تبدأ الأحلام الطبيعية الواضحة في مرحلة المراهقة، وأحيانًا تكون آلية للتعامل مع الكوابيس المتكررة.





طرق سهلة

ويوضح ستومبريس أن هناك بعض الطرق السهلة التي يمكن من خلالها تسهيل تعلم رؤية حلم واضح. يستطيع الأشخاص ذوو الأحلام الجيدة، على سبيل المثال، تذكر أن لديهم أحلامًا واضحة. ويمكن تحسين استدعاء الأحلام من خلال الاحتفاظ بدفتر يوميات للأحلام، أو تسجيل ملاحظة صوتية على الهاتف الذكي، أو ببساطة إعادة استدعاء الأحلام إلى العقل الواعي لمدة 10 دقائق بعد الاستيقاظ من النوم لأول مرة، وهو ما يساعد على أن يصبح الشخص أكثر دراية ببيئات أحلامه، وبالتالي التعرف على السمات المشتركة لأحلامه.

وعي ذاتي وتفكير نقدي

إن اختبار الواقع هو أسلوب آخر شائع الاستخدام، والذي يقوم الشخص من خلاله بسؤال نفسه عدة مرات في اليوم ما إذا كان يحلم أم لا، على أمل أن يفعل ذلك أيضًا أثناء الحلم، مما يؤدي إلى الوضوح. يقول ستومبريس إن الإنسان "بشكل عام، عندما يحلم، فإنه يتقبل ما يحدث في أحلامه بدون نقد".

يحدث هذا لأن جزءًا من قشرة الفص الجبهي، المسؤول عن الكثير من الوعي الذاتي والتفكير النقدي، يتم تعطيله قليلاً أثناء نوم حركة العين السريعة. وفقًا لإحدى الدراسات، قد يتم تنشيط المناطق الأمامية من الدماغ بشكل طفيف أثناء الحلم الصافي.

لكن تشير مجموعة الأبحاث العامة حاليًا إلى أن أكثر الوسائل فاعلية هي تكوين مجموعة من الأساليب الأكثر انخراطًا، والتي تتضمن النوم لمدة أربع إلى ست ساعات، والاستيقاظ لمدة ساعة للقيام بتمارين تركز على إحداث أحلام واضحة، ثم العودة إلى النوم.

التقنية الخفيفة

وفي دراسة أجريت على 350 مشاركًا دوليًا نُشرت في عام 2020 لفحص خمس طرق مختلفة لتحقيق الأحلام الواضحة، فإن هناك تنوعًا محددًا لتنقية بعينها، وهي تقنية "تحفيز الأحلام الواضحة الخفيفة"، باعتبارها الأكثر فعالية.

تتضمن تنقية الأحلام الواضحة الخفيفة الاستيقاظ بعد خمس ساعات أو نحو ذلك من النوم وتحديد نية للحصول على حلم واضح من خلال تكرار عبارة "في المرة القادمة التي أحلم فيها، سأتذكر أنني أحلم" قبل العودة إلى النوم. يقول أسبي إن الأشخاص الذين يتذكرون أحلامًا جيدة وأولئك الذين ناموا في غضون خمس أو 10 دقائق من إكمال تقنيات الاستقراء حققوا أعلى معدلات النجاح. وبالمثل، خلصت مراجعة للبحث في عام 2022 إلى أن الطريقة الخفيفة هي الطريقة الأكثر فاعلية للحث على الأحلام الواضحة.

"الوضوح المستهدف"

وتوجد منهجية أخرى تسمى "إعادة تنشيط الوضوح المستهدف"، والتي تهدف إلى إحداث أحلام واضحة في جلسة قيلولة معملية واحدة، تم اختبارها في دراسة عام 2020 بقيادة ميشيل كار، الباحثة في النوم والفيزيولوجيا العصبية في جامعة روتشستر بنيويورك. قدم الباحثون للمشاركين معلومات عن الأحلام الواضحة والتدريب باستخدام الإشارات الصوتية والمرئية قبل أن يأخذوا قيلولة لمدة 90 دقيقة، يتم خلالها تشغيل نفس الإشارات الصوتية والمرئية أثناء نوم حركة العين السريعة. تم الإشارة إلى الأحلام الواضحة من قبل الحالمين باستخدام حركات العين.

تقول كونكولي، وهي باحثة مشاركة في الدراسة، إن تلك المنهجية ساعدت نصف المشاركين على رؤية أحلام واضحة".

حالة وعي فريدة

ويأمل باحثون، مثل كونكولي، في أن تساعد الأبحاث العلمية في الأحلام الواضحة على فهم المزيد حول كيف ولماذا يحلم المرء مما سيؤدي إلى تسليط الضوء على الوعي نفسه، بخاصة أنها "حالة وعي فريدة للغاية ذات خصائص فريدة"، ويمكن أن تفسر الكثير "مما يفعله العقل البشري بشكل عام".