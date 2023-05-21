نحو الفضاء.. صغير سعودي يقدم نصائح لرائدي بلاده ويشعل التواصل

تتجه أنظار العالم اليوم إلى رحلة رائدي الفضاء السعوديين "ريانة برناوي وعلي القرني"، بعدما أكملا الاستعدادات النهائية منطلقين إلى الفضاء.

ووسط هذا الاهتمام، أطل الطفل السعودي الشهير هاشم العلوي عبر فيديو انتشر في تويتر، موجهاً بضع نصائح لأبناء بلده قبيل رحلتهما.

مادة اعلانية

وقال الصغير بعد أن ألقى التحية على الرائدين، إن عليهما حفظ نصائحه هذه قبيل الانطلاق، أولها أن يلتزموا في حال كان لديهم أمتعة متسخة بأن يرسلوها عبر كبسولات، ونصيحة أخرى عن الطعام، وثالثة عن الوقت، ورابعة عن ضرورة تجنب استعمال العطور، وكذلك عن ضرورة الالتزام بالتمارين الرياضية، وعن استعمال النوافذ بدلاً من الأبواب.

أمام هذا الكلام، علقت الرائدة السعودية ريانة برناوي، شاكرة الصغير على نصائحه، وواعدة إياه الالتزام بها، كما تمنت له مستقبلاً فضائيا مميزاً.

كما أعادت الشابة نشر المقطع الذي حصد عشرات اللايكات والتفاعلات.

أما هاشم البالغ من العمر 6 سنوات، فهو معروف بولعه بالفضاء وتفاصيله، حيث يحفظ الصغير أموراً وحيثيات كثيرة، وكان أكد في مرات عديدة على تمنيه بأن يصبح رائداً في المسقبل.

شكرًا على نصائحك هاشم! نوعدك ما ناكل شيء فيه مقرمشات عشان ما تنتثر في المحطة ❤️

وبإذن الله تكون أنت رائد فضاء قادم!👩🏼‍🚀🇸🇦#نحو_الفضاء



Thank you for your tips Hashim! We promise you not to eat any crunches in the station ❤️



One day, Inshallah, you will be an astronaut! 👩🏼‍🚀🇸🇦… pic.twitter.com/bc3AxILCyO — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 19, 2023

استقبلهما ولي العهد

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للفضاء، كان استقبل رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، وتمنى لهما التوفيق في الرحلة العلمية وعودة آمنة إلى أرض الوطن، مشيرًا إلى الآمال الكبيرة المعقودة عليهما كسفيرين وممثلين للوطن في محطة الفضاء الدولية.

وكانت الهيئة السعودية للفضاء قد كشفت عن اكتمال استعدادات رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، ضمن طاقم المهمة العلمية قبل التوجه إلى الفضاء اليوم الأحد 21 من شهر مايو الجاري.

رؤية المملكة 2030

وينطلق رائدا الفضاء السعوديان إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، في رحلة علمية تمثل حدثا تاريخيا للسعودية، وتدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء.

كما أوضحت الهيئة أن صاروخ "فالكون 9" ومركبة دراجون على منصة الإطلاق استعدادًا لنقل طاقم مهمة AX-2 التي تضم رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية.

وذكرت أن هذه الرحلة تأتي ضمن برنامج السعودية لرواد الفضاء، الذي تم إطلاقه في 22 سبتمبر 2022، وتتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، ستسهم في توفير إجابات من شأنها تمكين الإنسان من خلال التوسع في الأبحاث الصحية إلى جانب حماية كوكب الأرض عبر تطبيق تجارب علمية يُنفَّذ عدد منها لأول مرة في العالم على متن المحطة.

كما تعزز نتائج الأبحاث مكانة المملكة عالميًّا في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وتؤكد دور مراكز الأبحاث السعودية في إحداث تأثير في عدد من المجالات ذات الأولوية، مثل الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

إلى ذلك، تضع هذه الرحلة السعودية كإحدى الدول القليلة في العالم التي تتمكن من إرسال رائدي فضاء من الجنسية نفسها على متن محطة الفضاء الدولية في الوقت نفسه، وذلك في إطار برنامج المملكة لرواد الفضاء لبناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات العلمية إلى الفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعته عالميا.