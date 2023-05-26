11 طريقة للاستمتاع بحياة أكثر سعادة

يسعى الكثيرون بشكل دائم إلى تحسين حياتهم والشعور بمزيد من الثقة والإنتاجية والسعادة. والعقلية الإيجابية هي عامل رئيسي يمكن أن يساعد في تحقيق تلك الأهداف، لكنها طريقة للحياة يمكن أن تغير منظور الشخص للعالم وتساعده على رؤية الجمال والفرص، التي ربما لم يكن يراها أو يدركها من قبل، وفقًا لما نشرته النسخة الإنجليزية لمجلة City السلوفانية.

تركز طريقة التفكير الإيجابية على الجوانب المشرقة للحياة والمواقف. إنها شكل من أشكال الإطار الذهني الذي يركز على الحلول والفرص بدلاً من المشكلات والعقبات. تساعد العقلية الإيجابية على التركيز على ما هو جيد في حياة الشخص وتعلم كيفية استخدام هذا الخير لتحسين نوعية حياته.

مادة اعلانية

ولا تعني طريقة التفكير الإيجابية أنه يجب تجاهل المشاكل والتحديات. إن الأمر ببساطة يتعلق بتعلم كيفية التعامل مع المشكلات بطريقة إيجابية وبناءة بدلاً من التركيز على الجوانب السلبية. يمكن أن يساعد التعامل الإيجابي بشكل أفضل لتخطي التحديات وخلق حياة سعيدة هانئة.

ينصح الخبراء بضرورة التخلي عن الأفكار السلبية عن تثبيت التفكير الإيجابي والشعور بالامتنان الحقيقي. إن الامتنان هو عادة عظيمة، على عكس النقد والشكوى، لأن تأثيره مفيد العقل والجسد في آن واحد. يمنح الشعور بالامتنان حالة من الرضا ونفور من الجحود والنكران، ويمكن من خلال الخطوات التالية تطوير طريقة تفكير إيجابية:

1. تحفيز الخيال

يمكن أن يساعد النشاط الإبداعي مثل الرسم أو الكتابة في تحفيز الخيال وإطلاق العنان للإمكانيات الإبداعية. عندما ينخرط المرء في الإبداع، يرتاح العقل ويمكنه التركيز على الجوانب الإيجابية في حياته.

2. تعزيز الثقة بالنفس

إن تكرار عبارات إيجابية للنفس يؤدي إلى تعزيز العقلية الإيجابية. من المهم التركيز على التأكيدات التي تجعل الشخص يشعر حقًا بالإيجابية والرضا. ويمكن تكرارها عدة مرات في اليوم حتى يقبلها العقل الباطن ويبدأ في الثقة في وجودها وأنها حقيقة واقعية. إن استخدام تأكيدات مثل "أنا قادر وجدير" و"أنا أؤمن بقدراتي" و"أنا أستحق النجاح"، ستساعد كرسائل إيجابية إلى العقل الباطن وتؤهله للتغلب على المعتقدات الذاتية المتشككة.

3. اختيار عادات صحية

إن اتباع نظام غذائي صحي والنوم الكافي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، كلها عوامل أساسية لصحة بدنية وعقلية جيدة. عندما يركز المرء على الاعتناء بنفسه وبجسده من خلال عادات صحية على المدى الطويل، يمكنه بسهولة تطوير عقلية إيجابية.

4. الحد من التأثيرات السلبية

يمكن أن يكون للتأثيرات السلبية مثل القصص الإخبارية التي تركز على الأشياء السيئة أو الأشخاص الذين يتذمرون طوال الوقت تأثير كبير على عقلية الشخص الإيجابية. ينبغي التقليل من التواصل مع التأثيرات السلبية والتركيز على المصادر الإيجابية للمعلومات، مثل الأخبار الجيدة أو القصص الملهمة. من المهم التركيز على الجوانب الإيجابية للعالم من أجل تطوير عقلية إيجابية.

5. الحفاظ على روح الدعابة

إن الضحك هو أفضل دواء، لذلك يمكن أن يميل الشخص إلى الفكاهة ومحاولة أن يبتسم كل يوم. تُظهر الأبحاث العلمية أن الضحك يمكن أن يقلل من التوتر ويحسن المزاج بل يحسن جهاز المناعة. ينبغي محاولة مشاهدة أفلام مضحكة أو التسكع مع الأصدقاء الذين تسود لقاءاتهم الأحاديث المرحة ويتبادلون النكات والضحك.

6. ممارسة الامتنان

الامتنان هو المفتاح لتطوير عقلية إيجابية. إن تخصيص بضع دقائق كل يوم لإبداء الامتنان للنعم التي تحيط الشخص في حياته والتركيز على الجوانب الإيجابية حوله، يمكن أن يساعد في التغلب على السلبية وخلق مشاعر إيجابية.

ففي الصباح، بمجرد الاستيقاظ يمكن التفكير في ثلاثة أمور يجب الشعور بالامتنان من أجلها (على سبيل المثال، أن الشخص على قيد الحياة وأنه يبدأ يومًا جديدًا وأن لديه الفرصة لفعل شيء ما وتغييره وتجربته).

وفي المساء، قبل النوم يمكن تذكر أن العمل بخير وأن اليوم مر بسلام وأنه يخلد إلى النوم بعد تناول عشاء طيب و/أو أن أسرته تقضي أوقاتا سعيدة وتحقق نجاحات.

7. صداقة أشخاص داعمين

عندما يحيط المرء نفسه بأشخاص يشجعونه ويدعمونه، يمكنه التركيز بشكل أفضل على تحقيق أهدافه، فهم يشجعونه ويقوونه. يجب الابتعاد في الوقت نفسه عن الأشخاص الذين ثبت أنهم لا يمكن الاعتماد عليهم أو يرهقون الشخص بمطالبهم واحتياجاتهم.

من الناحية الواقعية، لا يمكن استبعاد جميع الأشخاص السامين من حياة الشخص، حيث إن البعض منهم هم أفراد عائلته وزملاء العمل، لكن يمكن في المقابل توخي الحرص عند اختيار الأصدقاء والمعارف.

8. ممارسة التأمل

إن التأمل هو طريقة رائعة لتهدئة العقل والتخلص من التوتر. يمكن أن يساعد التأمل المنتظم في تطوير عقلية إيجابية. يمكن البدء بجلسات قصيرة مدتها بضع دقائق فقط يوميًا وزيادة الوقت تدريجيًا للمبتدئين.

9. وضع أهداف جديدة

يعد تحديد الأهداف طريقة رائعة لتعزيز العقلية الإيجابية لأنها تتيح التركيز على المستقبل وما يريد الشخص تحقيقه. عند تحديد الأهداف، يجب مراعاة التركيز على الجوانب الإيجابية التي سيمكن تحقيقها، وليس الجوانب التي ستحيط بها العوائق ولن يمكن بلوغها. يمكن أن يساعد تحديد الأهداف في التغلب على الأفكار السلبية والتركيز على المستقبل.

10. الانفتاح على التغيير

تعني العقلية الإيجابية أن يركز الشخص على الاحتمالات بدلاً من العقبات. لهذا السبب من المهم أن يكون منفتحًا ولا يقاوم التغيير. يمكن أن يجلب التغيير فرصًا جديدة وتجارب جديدة يمكن أن تساعد على تطوير عقلية إيجابية. ويجب بالطبع الاستعداد للتغيير والتركيز على الجوانب الإيجابية التي تأتي معه.

11. التركيز على الحاضر

إن الماضي والمستقبل مهمان، لكن المرء يعيش اللحظة الحالية، وبالتالي فإن التركيز على الحاضر يساعد في تحسين الصحة العقلية. سيساعد التركيز على الحاضر في إنجاز الأنشطة اليومية الروتينية، بدلًا من إنهاك الذات بمشاعر قلق تتعلق بالمستقبل أو ندم يرتبط بأحداث في الماضي. وعند مواجهة المشاكل، يمكن تقسيمها إلى خطوات أصغر والتركيز على التعامل مع كل خطوة على حدة. من خلال إدراك المرء للحاضر، سيمكنه السيطرة على أفكاره وتحسين حياته.