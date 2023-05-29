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Chinese astronaut for the upcoming Shenzhou-16 mission Gui Haichao waves as he meets the reporters at a press conference at the Jiuquan Satellite Launch Center ahead of the launch mission from Jiuquan in northwestern China, Monday, May 29, 2023. China's space program plans to land astronauts on the moon before 2030, a top official with the country's space program said Monday. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
رائد الفضاء غي هايشو
الفضاء

الصين سترسل الثلاثاء أول رائد مدني إلى الفضاء

غي هايشو أستاذ في جامعة علوم الجو والفضاء وسيكون مسؤولاً بشكل أساسي في المدار عن إدارة الشحنات المخصصة للتجارب العلمية

العربية.نت
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ترسل الصين، الثلاثاء، للمرة الأولى في تاريخها، رائد فضاء مدنياً في مهمة مأهولة إلى محطة تيانغونغ، ما يشكل مرحلة جديدة في مواصلة طموحاتها لاستكشاف الفضاء.

وقال لين شيكيانغ، الناطق باسم الوكالة الصينية للرحلات الفضائية المأهولة، خلال مؤتمر صحافي في بكين اليوم الاثنين إن رائد الفضاء غي هايشو أستاذ في جامعة علوم الجو والفضاء.

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وحتى الآن، كان جميع رواد الفضاء الصينيين الذين انطلقوا في رحلة إلى الفضاء ينتمون إلى الجيش الصيني.

موظفون في قاعدة جيوغوان يلتقطون صورة أمام لوحة لرواد الفضاء الصينيين السابقين
موظفون في قاعدة جيوغوان يلتقطون صورة أمام لوحة لرواد الفضاء الصينيين السابقين

وأوضح الناطق أن غي "سيكون مسؤولاً بشكل أساسي في المدار عن إدارة الشحنات" المخصصة للتجارب في علم الفضاء.

وسيعمل رائد الفضاء المدني في المدار إلى جانب قائد مهمة شنجو-16 جينغ هايبنغ ورائد الفضاء جو يانجو.

وسينطلق الطاقم من قاعدة جيوغوان في شمال غربي الصين الثلاثاء عند الساعة 09:31 بالتوقيت المحلي (الساعة 01:31 بتوقيت غرينتش) على ما أفادت وكالة الفضاء الصينية.

قاعدة جيوغوان
قاعدة جيوغوان

وقالت جامعة بيهانغ، وهو الاسم الآخر للمؤسسة التربوية التي يعمل فيها غي، إن هذا الأخير "ينتمي إلى عائلة عادية" من إقليم يونان في غرب البلاد.

"حلم الفضاء"

وتكثر المشاريع المنضوية ضمن "حلم الفضاء" الصيني في ظل حكم الرئيس شي جيبينغ.

ويستثمر هذا البلد الآسيوي الكبير منذ عقود مليارات الدولارات في برنامجه الفضائي الذي يديره الجيش، ما سمح له بتعويض جزء كبير من تخلفه عن الأميركيين والروس في هذا المجال.

وأرسلت الصين أول رائد فضاء في العام 2003 وباتت المحطة الفضائية تيانغونغ (القصر السماوي) تعمل بكامل طاقتها منذ نهاية العام 2022. وفي 2019، حطت مركبة صينية على الجانب المظلم من القمر. وفي 2021 أرسلت الصين روبوتاً صغيراً إلى سطح المريخ. وتنوي إرسال أول طاقم باتجاه القمر بحلول 2029.

رواد الفضاء الصينيين الذين سينطلقون الثلاثاء في المهمة الجديدة
رواد الفضاء الصينيين الذين سينطلقون الثلاثاء في المهمة الجديدة
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والمحطة الفضائية الصينية مجهزة بمعدات علمية متطورة ولا سيما "أول نظام ساعة ذرية باردة" مخصصة للفضاء، على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا).

ومن المتوقع أن تسبح تيانغونغ في الفضاء على مدار أرضي متدني العلو على ارتفاع 400 إلى 450 كيلومتراً مدة عقد على الأقل للسماح للصين بالمحافظة على وجود بشري على المدى الطويل في الفضاء.

وسترسل الصين طواقم بشكل دائم لضمان استمرار الوجود البشري في المختبر المداري هذا وستجري تجارب علمية وتختبر تكنولوجيات جديدة.

ولا تنوي بكين استخدام المحطة لأغراض التعاون مع دول أخرى، كما الحال مع محطة الفضاء الدولية، لكنها تؤكد أنها منفتحة على تعاون لم تحدد مداه.

يذكر أن الصين استُبعدت من محطة الفضاء الدولية في 2011 عندما منعت واشنطن وكالة الفضاء الأميركية من أي تعاون مع بكين.

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