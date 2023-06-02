اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مسيرة أميركية من طراز MQ-9 تعبيرية
مسيرة أميركية من طراز MQ-9 - تعبيرية

مفاجأة مرعبة.. الذكاء الاصطناعي لطائرة أميركية مسيرة يقتل مشغله لهذا السبب

الغارديان: وقعت الحادثة المرعبة في قمة القدرات القتالية الجوية والفضائية المستقبلية التي عقدت في لندن في مايو

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قررت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الأميركي، يسيطر عليها الذكاء الاصطناعي، خلال اختبار محاكاة في الولايات المتحدة، قتل المشغل لكيلا يتدخل في جهودها لإكمال مهمتها، حسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

ووفق الصحيفة، وقعت الحادثة المرعبة في قمة القدرات القتالية الجوية والفضائية المستقبلية التي عقدت في لندن في مايو.

تحذيرات من إمكانية إبادة الذكاء الاصطناعي للبشر.. والدعم السريع ينفي وفاة قائده نشرات الأخبار تحذيرات من إمكانية إبادة الذكاء الاصطناعي للبشر.. والدعم السريع ينفي وفاة قائده
شاهد بماذا أجاب برنامج الذكاء الاصطناعي CHAT GPT عن كيفية انقراض البشرية فيديو العربية شاهد بماذا أجاب برنامج الذكاء الاصطناعي CHAT GPT عن كيفية انقراض البشرية
مادة اعلانية

وقال تاكر هاميلتون، رئيس قسم العمليات والاختبارات بالذكاء الاصطناعي في سلاح الجو الأميركي: "بدأ النظام يدرك أنه على الرغم من أنه حدد التهديدات، إلا أن المشغل لم يأمره بتدمير بعض هذه التهديدات، وكان النظام يحصل على نقاط مقابل إصابة الهدف، لذلك قرر النظام قتل المشغل لأنه منعه من إكمال المهمة"، وفقا لصحيفة "الغارديان".

قال رئيس عمليات الذكاء الاصطناعي بالقوات الجوية الأميركية، إن الذكاء الاصطناعي استخدم "استراتيجيات غير متوقعة للغاية لتحقيق هدفه" في اختبار محاكاة.

وصف هاميلتون تجربة محاكاة نصحت فيها طائرة مسيرة تعمل بالذكاء الاصطناعي بتدمير أنظمة الدفاع الجوي للعدو، وهاجمت أي شخص يتدخل في هذا الأمر.

وجاء في تقرير اختبار الجيش الأميركي: "قمنا بتدريب النظام.. مرحبًا.. لا تقتل التهديد، هذا سيئ.. وإذا فعلت هذا، ستخسر نقاطًا.. فبدأ برنامج الذكاء الاصطناعي في تدمير برج الاتصالات الذي استخدمه المشغل للتواصل مع الطائرة بدون طيار لمنعها من قتل الهدف".

حذر هاملتون، وهو طيار تجريبي على المقاتلة، من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سيناتور جمهوري يكشف نقاط قوة ترمب.. ما هي؟ سيناتور جمهوري يكشف نقاط قوة ترمب.. ما هي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط