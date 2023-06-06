غرف عمليات معقمة وقابلة للطي.. تعرف عليها

هناك حالات وأماكن يمكن أن يضطر فيها الأطباء إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة خارج غرفة العمليات المعقمة في المستشفيات، سواء كانت منطقة نائية أو ساحة معركة أو موقع كارثة.

بحسب ما نشره موقع "New Atlas"، فإن نظام SurgiField يمكن أن يكون هو الحل المناسب في الوقت المناسب لأنه في الأساس عبارة عن نافذة منبثقة مصغرة لغرف العمليات المعقمة.



عمليات نظام مبتكر

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غرفة عمليات في بضع دقائق

ويتكون نظام SurgiField، الذي تم تصنيعه بواسطة شركة SurgiBox المنبثقة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، من ثلاثة أجزاء هي بلاستيك شفاف مغلق للاستخدام مرة واحدة ووحدة تحكم ذكية مزودة بمضخة هواء كهربائيةSCM وبطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن، وبحسب ما ورد يمكن حمل الثلاثة في حقيبة ظهر واحدة يمكن تعبئتها خلال بضع دقائق فقط.

تعقيم وتنقية هواء

وعندما يكون النظام قيد الاستخدام، يتم وضع فقاعة البلاستيك الشفاف أو ما يسمى SurgiBubble المعقمة مسبقًا على منطقة الجسم المعنية، بحيث تكون الحواف السفلية محكمة الغلق على جلد المريض، ويتم تثبيتها بواسطة إطار مضمن قابل للطي.

وتحافظ مضخة الهواء SCM على تدفق الهواء داخل الفقاعة عبر خرطوم يربط بين الوحدتين، بحيث يتم تنقية الهواء بواسطة مرشح HEPA مدمج في مضخة الهواء.

أجزاء قابلة لإعادة الاستخدام

وبمجرد أن يشرع الطبيب في إجراء الجراحة، يقوم بإدخال ذراعيه عبر فتحتين إلى الفقاعة، ويمكنه الرؤية بسهولة ووضوح من خلال البلاستيك الشفاف، ويتم التخلص من فقاعة البلاستيك الشفاف بعد الانتهاء من الاستخدام، فيما يتم إعادة تعبئة باقي الأجزاء في الحقيبة مرة أخرى.

مزيد من المرونة والتوفير

وقال مايك تيودوريسكو، مؤسس شركة سيرجي بوكس، إنه "يمكن استخدام النظام المبتكر لخفض تكاليف الرعاية الصحية وأيضًا لمنح الأطباء والمرضى مزيدًا من المرونة"، مشيرًا إلى أن "هناك مجموعة كاملة من التكاليف المرتبطة بتنظيف وتعقيم غرفة العمليات وتجهيزها للمرضى وتحضير المريض لغرفة العمليات، لذا فإن إمكانية القيام بهذه الإجراءات في سرير المريض سيكون أمرًا مفيدًا للغاية."