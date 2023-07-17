تحذيرات من حدوث أضخم توهجات شمسية اليوم.. ما خطورة ذلك؟

حذر علماء روس من توقع حدوث نشاط قوي للتوهج الشمسي اليوم الاثنين والذي قد يتداخل مع الاتصالات ذات الموجات القصيرة وذلك بعد أن رصدوا ثلاث توهجات على الشمس أمس الأحد.
وقال معهد فيدوروف للجيوفيزياء التطبيقية في موسكو إن من الممكن حدوث توهجات من الفئة إكس (أضخم التوهجات) بما في ذلك توهجات بروتون وإن من المتوقع أن تؤدي إلى انقطاع موجات الراديو القصيرة.
عواصف إشعاعية
والتوهجات من الفئة إكس هي أكبر الانفجارات في الأنظمة الشمسية ويمكن أن تتسبب في حدوث عواصف إشعاعية طويلة الأمد، وتوهجات البروتون هي عاصفة من جزيئات الطاقة الشمسية تتكون أساسا من البروتون.
وتحدث التوهجات الشمسية عندما تتشابك خطوط المجال المغناطيسي داخل وحول الشمس، ويمكن أن تؤثر على المجال المغناطيسي للأرض مع
احتمال إتلاف الأقمار الصناعية ومعدات الاتصالات وفقا لما ذكرته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).
عاصفة مغناطيسية
وفي عام 2022 تسببت عاصفة مغناطيسية أرضية ناجمة عن موجة كبيرة من الإشعاع من الشمس في إتلاف 40 قمرا صناعيا لشركة سبيس إكس والتي كانت قد أطلقت قبل وقت قصير.
وقال معهد فيدوروف إنه تم رصد ثلاث توهجات شمسية أمس الأحد استمرت احداها لمدة 14 دقيقة وصاحبها عطل في اتصالات الراديو.
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