اكتشاف نجم بوجهين.. ويدور حول نفسه كل ربع ساعة

اكتشف علماء الفلك نجما غريبا يملك وجهين مختلفين عن بعضهما بشكل كامل، وأُطلق على النجم اسم جانوس، نسبة للإله الروماني، الوجه الأول من الهيدروجين والثاني من الهيليوم.

نجم بوجهين

فيما بحث معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا حالة النجم وتفصيلها للوقوف على أسباب هذا التغير.

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من جهتها، قالت مؤلفة الدراسة الرئيسة إيلاريا كايازو، إن النجم يملك وجهين مختلفين يتغير كل سطح ويختلف عن الآخر.

يتغير بسرعة

وأضافت أن أغلب الأشخاص الذين يرون النجم يصابون بالذهول لقدرته على التغير.

يدور حول نفسه كل أقل من ربع ساعة

كما أضافت أن تغير النجم بهذا الشكل يأتي نتيجة المجال المغناطيسي الصغير الموجود فيه والذي بدوره يخلق حالة من عدم التجانس في درجة الحرارة أو الضغط على السطح.

من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن جانوس يدور حول محوره كل 14.97 دقيقة.