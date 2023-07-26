اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
لون المحيطات
لون المحيطات يتغير(مجلة ذا نيتشر)

لون المحيطات يتحول للأخضر.. ماذا يجري؟

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كنتيجة لتغير المناخ، أظهرت دراسة حديثة أن لون محيطات الأرض تغير بشكل كبير خلال العقدين الماضيين متحولاً للون الأخضر، ويعد لون المياه انعكاساً للكائنات الحية والمعادن الموجودة داخلها.

المخلفات البلاستيكية المنتشرة بالمحيطات تخنق الحياة البحرية علم المخلفات البلاستيكية المنتشرة بالمحيطات تخنق الحياة البحرية

الدراسة قالت إن 56% من محيطات كوكبنا تأثرت بفعل التغيرات المناخية التي يتسبب بها الإنسان في الغالب، وهي مساحة أكبر من المساحة الإجمالية لليابسة.

مادة اعلانية

وأضافت الدراسة، التي أجراها قسم علوم الأرض والغلاف الجوي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن "تغير لون المحيطات يشير بلا شك إلى أن النظم البيئية البحرية في حالة تغير مستمر".

من الحياة البحرية - آيستوك
من الحياة البحرية - آيستوك

الأنشطة البشرية وتغير المناخ

وأكدت الدراسة التي نشرتها مجلة "نيتشر" أنه "على الرغم من أن التغيرات التي تحدث في هذه النظم البيئية ليست واضحة تماما حتى الآن، فإن ما يقف وراء ذلك هو الأنشطة البشرية، وكيفية تأثير ذلك على المناخ".

ويعد لون المحيط مقياسا لتقييم ما يعيش في طبقاته العليا، إذ تشير المياه الزرقاء العميقة، على سبيل المثال، إلى غياب الحياة البحرية، بينما تشير المياه الخضراء إلى وجود ميكروبات شبيهة بالنباتات تسمى العوالق النباتية تحتوي على الصبغة الخضراء التي تسمى "الكلوروفيل".

وخلال الدراسة، حلل الباحثون قياسات لون المحيطات التي تم جمعها بواسطة مقياس طيف التصوير ذي الدقة المتوسطة "موديس" الموجود على متن القمر الصناعي أكوا، على مدى 21 عاما.

وتتوافق بيانات الأقمار الصناعية مع تنبؤ نموذج غازات الاحتباس الحراري لاتجاه التغيرات التي ستطرأ على لون المحيطات في 20 عاما بحوالي نصف محيطات الكرة الأرضية.

من الحياة البحرية - آيستوك
من الحياة البحرية - آيستوك

"ليس مفاجئاً لكنه مخيف"

وكانت المؤلفة المشاركة في الدراسة، ستيفاني دوتكيويتز، تعمل لسنوات على نماذج محاكاة أشارت نتائجها إلى تغير متوقع بلون المحيطات، معتبرة أن "حدوث ذلك على أرض الواقع ليس مفاجئا، لكنه مخيف"، مشيرة إلى أن "هذا التحول يتوافق مع التغييرات التي يسببها الإنسان في مناخنا".

وأضافت دوتكيويتز أن "التغييرات في لون المحيطات تعكس التغيرات في مجتمعات العوالق التي ستؤثر بدورها على كل شيء يتغذى على العوالق، كما أنه سيتغير أيضا مقدار ما ستمتصه المحيطات من الكربون.

لذلك أعربت عن أملها في أن يأخذ الناس هذا الأمر على محمل الجد، خاصة بعد أن أصبح الجميع شاهداً على الأمر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استمرار حرائق الغابات يثير الذعر بين سكان جزيرة رودس اليونانية.. وسرعة الرياح تفاقم ا استمرار حرائق الغابات يثير الذعر بين سكان جزيرة رودس اليونانية.. وسرعة الرياح تفاقم ا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط