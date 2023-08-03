جدار بين الشمس والأرض.. الغليان الحراري يحيي فكرة عمرها 34 عاماً
لا يتوقف الحديث عن درجات الحرارة وموجات الحر، خصوصا بعد أن سجل شهر تموز/يوليو الماضي، نسبة كأعلى الأشهر سخونة.
أمام هذه التطورات، تجددت فكرة غريبة لحل أزمة الحر هذه بصناعة درع ضخم أو مظلة بين الشمس والأرض لخفض حرارة الكوكب.
فكرة عمرها أكثر من 34 سنة
في التفاصيل، ركزت دراسة نشرتها مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)، فكرة طرحها المهندس جيمس إيرلي عام 1989، وفيها يتم بناء درع واق لأشعة الشمس بينها وبين الأرض ما يساعد في خفض درجة حرارة الكوكب، وفقا لمجلة" بوليتكو".
من شأن هذه الدراسة التي عمل عليها عالم الكونيات الذي يعمل لدى جامعة هاواي إستفان سابودي، أن تعيد إحياء الفكرة القديمة عبر حل للمشكلة الأساسية لها، وهي الوزن.
ولفتت إلى أنه هناك إمكانية لبناء درع واق من الشمس أقل وزنا يمكن أن يصل إلى نحو 35 ألف طن متري، وسوف يحجب كمية من الإشعاع تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
إلا أن العالم أشار إلى أن الأمر سيتطلب عمل "جيش من المهندسين" لإثبات إمكانية تنفيذ مثل هذا الأمر عمليا، موضحا أنه ربما تكون هناك تبعات مدمرة لمثل هذه الفكرة، مثل أن تؤثر على هطول الأمطار والإضرار بطبقة الأوزون.
الغليان الحراري
يشار إلى أن العلماء كانوا اعتقدوا أن شهر يوليو الماضي، هو الأكثر سخونة على كوكب الأرض.
في حين أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي، أن عصر الاحتباس الحراري قد انتهى وبدأ عهد "الغليان الحراري العالمي"، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
كما أضاف أن عواقب هذا الارتفاع القياسي في درجات الحرارة واضحة ومأساوية، لافتاً إلى أن هذا الصيف "قاس" بالنسبة لأجزاء شاسعة من أميركا الشمالية وإفريقيا وأوروبا.
-
ارتفاع قوي في أرباح "أمريكانا" الفصلية.. وخطة لإضافة 260 مطعماً جديداًتمتلك الشركة أكثر من 2270 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قصص اقتصادية
-
هدنة لم تصمد 24 ساعة.. اشتباكات عنيفة في "عين الحلوة"على الرغم من الهدنة فإن مخيم عين الحلوة في لبنان ما زال يشهد اشتباكات هي الأعنف منذ تدهور الوضع بين "حركة فتح" والجماعات المتطرفة في المكان.هدنة لم ... العرب والعالم
-
مأساة السودان لا تتوقف.. 6.3 مليون شخص على حافة المجاعةمنذ بدأ الاقتتال الدامي في أبريل/نيسان الماضي وأزمات السودان لا تتوقف.فبعدما أكدت منظّمة العفو الدولية، الخميس، أن المدنيّين يعيشون "رعبًا لا يمكن ... العرب والعالم