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(آيستوك)

سرعته تتزايد.. اكتشاف علمي مثير عن المريخ

دبي - العربية.نت
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في اكتشاف مثير للاهتمام، توصل العلماء إلى أن سرعة كوكب المريخ تتزايد، دون معرفة السبب الرئيسي في ذلك.

يأتي ذلك فيما قالت ناسا إن التحولات في كتلة الكوكب يمكن أن تتسبب في تسارعه، حيث إنه يشبه في حركته إلى حد ما متزلج على الجليد يدور وأذرعه ممدودة، ثم يسحب أذرعه للداخل.

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نحو 4 مللي ثانية

واكتشف العلماء التحول في سرعة الدوران باستخدام بيانات من مسبار "إنسايت" التابع لناسا، والذي عمل لمدة 4 سنوات حتى نفاد طاقته في ديسمبر الماضي، وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

كما أظهرت بيانات المسبار أن دوران المريخ يتسارع كل عام بحوالي 4 مللي ثانية.

هناك "الكثير لنكشفه"

في السياق قال المؤلف الرئيسي لورقة بحثية توثق النتائج في مجلة "نيتشر"، سيباستيان لو مايستر، إن الاختلافات كانت "بضع عشرات من السنتيمترات على مدار عام مريخي، يستغرق الأمر وقتاً طويلاً جداً والكثير من البيانات لتتراكم قبل أن نتمكن حتى من رؤية هذه الاختلافات".

كذلك أضاف أن "التجربة التاريخية" كانت مجرد غيض من فيض، لافتاً إلى أنه لا يزال هناك "الكثير لنكشفه" وسيتم التنقيب عن مزيد من المعلومات لسنوات قادمة.

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