في أول مهمة فضائية روسية منذ 1976.. لونا-25 يصل القمر

دخلت مركبة الفضاء الروسية لونا-25 مدار القمر اليوم الأربعاء، في خطوة كبيرة نحو تحقيق هدف روسيا بأن تكون أول من ينفذ هبوطاً سلساً عند القطب الجنوبي للقمر بحثاً عن جليد مائي.

وذكرت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) أن المركبة لونا-25 دخلت مدار القمر في الساعة 11:57 بتوقيت موسكو (8:57 بتوقيت غرينتش).

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وكان موسكو قد أطلقت المسبار لونا-25 الجمعة في أول مهمة روسية من نوعها منذ 50 عاماً.

وإطلاق المسبار لونا-25 هو أول مهمة فضائية لموسكو منذ 1976 حين كان الاتحاد السوفيتي رائداً في استكشاف الفضاء. لكن هذه الريادة تلاشت بسبب مشكلات في التمويل وفضائح فساد.

ومن المقرر أن تدور المركبة الفضائية على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر، قبل الهبوط الاثنين شمال "فوهة بوغوسلافسكي" على القطب الجنوبي للقمر.

وقالت "روسكوزموس" إن كاميرات مثبتة على المسبار التقطت صوراً بعيدة للأرض والقمر من الفضاء.

حمل المسبارَ، الذي يبلغ وزنه حوالي 800 كيلوغرام، إلى الفضاء صاروخُ سويوز انطلق من قاعدة فوستوشني الفضائية في الشرق الأقصى الروسي.

وأشارت وكالة الفضاء الروسية إلى أن المركبة التي ستبقى على سطح القمر مدة عام، ستكون مهمتها "أخذ عينات وتحليل التربة"، وكذلك "إجراء أبحاث علمية طويلة المدى".

وهذه المهمة هي الأولى لبرنامج القمر الروسي الجديد الذي ينطلق بعدما حُرمت روسكوزموس من شراكتها مع الغرب وفي حين تسعى موسكو إلى تطوير التعاون الفضائي مع الصين.

وقالت روسيا إنها ستمضي قدماً في خططها القمرية، رغم إعلان وكالة الفضاء الأوروبية أنها لن تتعاون مع موسكو في مهمات مستقبلية بسبب الحرب في أوكرانيا.