بعد دخولها مدار القمر.. "لونا-25" تصدر أولى نتائجها

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" السبت أن مركبة الفضاء الروسية المرسلة في مهمة إلى القطب الجنوبي للقمر أصدرت أولى نتائجها ويجري تحليلها الآن.

ونشرت الوكالة أيضاً صوراً لفوهة "زيمان" على سطح القمر ملتقطة من مركبة الفضاء "لونا-25" التي من المقرر أن تهبط على القطب الجنوبي للقمر الاثنين بعد أن دارت حوله لخمسة أيام، وفق رويترز.

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"اصطدام لأحجار نيزكية دقيقة"

كما أفادت أن فوهة زيمان هي ثالث أعمق فوهة في النصف الجنوبي من القمر ويبلغ قطرها 190 كيلومتراً وعمقها 8 كيلومترات.

كذلك أضافت "روسكوسموس" أن البيانات التي تلقتها حتى الآن تقدم معلومات عن العناصر الكيميائية الموجودة في تربة القمر ومن شأنها أيضاً تسهيل عمل الأجهزة المصممة لدراسة السطح الضحل في القمر، مردفة أن معداتها سجلت "وقوع اصطدام لأحجار نيزكية دقيقة".

بحجم سيارة صغيرة

يذكر أن لونا-25 دخلت مدار القمر الأربعاء، وهي أول مركبة فضاء روسية تحقق ذلك منذ 1976، وهي بحجم سيارة صغيرة تقريباً، وتستهدف العمل لمدة عام على القطب الجنوبي للقمر حيث اكتشف العلماء في إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" ووكالات فضاء أخرى في الأعوام القليلة الماضية آثاراً لمياه متجمدة في الفوهات.

ولوجود الماء تبعات بالنسبة لقوى الفضاء الكبرى، إذ يحتمل أن يسمح ذلك بإطالة الإقامة المؤقتة للبشر على القمر، ما يمكنهم من استخراج الموارد الموجودة على القمر.