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A view from NASA's Mars Exploration Rover Opportunity shows part of Marathon Valley, a destination on the western rim of Endeavour Crater on the planet Mars, as seen from an overlook north of the valley in this NASA composite handout photo provided March 24, 2015. The scene combines four pointings of the rover's panoramic camera (Pancam) on March 13, 2015 on NASA's Mars Reconnaissance Orbiter yielded evidence of clay minerals, a clue to ancient wet environments, according to NASA. REUTERS/NASA/Handout via Reuters ATTENTION EDITORS - FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS
سطح المريخ
الفضاء

هذا هو الحد الأدنى من البشر اللازم لإنشاء مستعمرة على المريخ

أخذ العلماء في عين الاعتبار "السلوك الاجتماعي والنفسي للبشر".. فتوصلوا إلى أن 22 شخصاً كافين لإنشاء مستعمرة مستدامة

العربية.نت
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توصل علماء إلى تحديد "الحد الأدنى" لعدد رواد الفضاء اللازم لإنشاء وصيانة مستعمرة بشرية على سطح كوكب المريخ، بحسب ما نقلته صحيفة عن "إندبندنت" عن دراسة نشرت في مجلة arXiv.

الدراسة أجراها فريق من العلماء من جامعة جورج ماسون في الولايات المتحدة. وبحسب الدراسة، من الممكن بناء مستعمرة على المريخ واستدامتها مع 22 شخصا فقط.

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وتناقض هذه النتيجة تقديرات سابقة كانت قد أشارت إلى الحاجة لما بين 100 إلى 500 شخص من أجل إنشاء مستوطنة مستدامة ذاتياً على المريخ.

للتوصل لهذا الرقم، أخذ العلماء في عين الاعتبار "السلوك الاجتماعي والنفسي للبشر"، بالإضافة إلى "استمرارية التفاعلات بين الأشخاص".

وتوصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن 22 شخصاً فقط سيكونون كافين لبناء مستعمرة على المريخ والحفاظ عليها.

وسيتعين على المستعمرين المستقبليين تحمل "تحديات السلوك النفسي والإنساني"، لذا سعى العلماء إلى "فهم أفضل للتفاعلات السلوكية والنفسية لمستعمري المريخ المستقبليين".

وقد حلل العلماء بيانات سابقة عن فرق "عالية الأداء" تعمل في "بيئات معزولة وعالية الضغط" كالغواصات أو القطب الشمالي أو محطة الفضاء الدولية، وذلك لوضع نموذج عن التفاعلات التي تحدث بينهم.

كوكب المريخ
كوكب المريخ
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واستخدم العلماء نوعا من "المحاكاة الحاسوبية" للتنبؤ بظهور أنماط وظواهر أكبر.

وباستخدام هذا النموذج، أجرى الفريق محاكاة لبقاء موطن بشري على المريخ في ظل ظروف عمل مختلفة، بما في ذلك عندما تؤثر الأحداث العالمية مثل الحوادث أو التأخير في إعادة إمداد الأرض على المستعمرة.

وابتكر العلماء نماذج للمستوطنين المريخيين بمستويات فردية متفاوتة من العوامل مثل التمثيل الغذائي والمرونة والمهارات ومستوياتها والإجهاد.

وأشارت الدراسة إلى أن المحاكاة أخذت في الاعتبار أيضاً المتغيرات البيئية التي قد يواجهها المستوطنون.

ونظراً لأن مستعمري المريخ النموذجيين ينامون ويتحركون ويتفاعل بعضهم مع بعض وينتجون أو يستهلكون الموارد، فقد يفقدون أيضاً صحتهم وقد يموتون ويتم إخراجهم من المحاكاة.

ووجدت عمليات تشغيل للنموذج لمدة 28 عاماً أن "عدد السكان الأولي البالغ 22 كان الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على حجم مستعمرة قابل للحياة على المدى الطويل".

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